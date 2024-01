Wiemy, gdzie trafili zatrzymani Kamiński i Wąsik. Adwokat potwierdza

We wtorek wieczorem policja weszła do Pałacu Prezydenckiego. Były szef MSWiA i były szef CBA Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali zatrzymani. W tym czasie prezydent Andrzej Duda przebywał w Belwederze, gdzie spotkał się z przedstawicielami społeczności białoruskiej i liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską.

"Informujemy, że zgodnie z nakazem sądu, osoby, których dotyczyły dyspozycje zostały zatrzymane" – potwierdziła w komunikacie Komenda Stołeczna Policji.

Gdzie przewieziono Kamińskiego i Wąsika?

Byli szefowie CBA Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik przebywają obecnie w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII przy ulicy Grenadierów. Wkrótce mają trafić do zakładu karnego – przekazał portal Niezależna.pl.

Informację potwierdził adwokat Macieja Wąsika. – Tak, potwierdzam, umożliwiono mi spotkanie się z panem posłem, jest w tej chwili zatrzymany, przebywa na Grenadierów w Warszawie. Sporządzana jest dokumentacja związana z zatrzymaniem, a następnie pan poseł zostanie przewieziony do zakładu karnego, do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów – powiedział w rozmowie z Telewizją Republika mec. Janusz Woźnicki. – Najprawdopodobniej w ciągu kilku godzin Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostaną przewiezieni do zakładu karnego – dodał.

Sprawa byłych szefów CBA

Przypomnijmy, że byli szefowie CBA zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na karę więzienia za działania w tzw. aferze gruntowej, mimo że w 2015 r. prezydent Andrzej Duda zastosował wobec nich prawo łaski (po wyroku nieprawomocnym). – Ułaskawienie, którego dokonał pan prezydent, jest zgodne z prawem. Kiedy pan prezydent podejmował tę decyzję w 2015 r., został dokonany bardzo wnikliwy przegląd stanowiska poważnych autorytetów. Zdania były podzielone, ale były również bardzo poważne głosy, które wskazywały jasno, że ułaskawienie obejmuje także tzw. abolicję indywidualną – wyjaśniła na antenie Radia Zet Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta.

Kamiński i Wąsik nie uznają ani werdyktu sądu, ani decyzji o wygaszeniu im mandatów poselskich.

