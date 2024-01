Chaos w państwie. Jak zmieniło się poparcie dla partii?

W najnowszym sondaż Koalicja Obywatelska uzyskała 29 proc. poparcia. To wzrost od grudnia o 4 pkt. proc. Taki sam wynik uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, które straciło 1 pkt. proc. w ciągu miesiąca. Dalej znalazła się Trzecia Droga z wynikiem na poziomie 10 proc., co oznacza utratę 3 pkt. proc. Dokładnie tyle samo uzyskała Konfederacja, która poprawiła swój wynik o 1 pkt. proc. w porównaniu do grudnia.

Dalej w zestawieniu uplasowała się Lewica, którą popiera 7 proc. Polaków. Ten wynik oznacza spadek o 2 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu. Opcję "inna partia" zaznaczyło 4 proc. badanych, a natomiast 12 proc. respondentów wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Jak zaznacza CBOS, procenty nie sumują się do 100 proc. z powodu zaokrągleń. W badaniu pominięto odmowy odpowiedzi. Sondaż przeprowadzono w okresie od 8 do 12 stycznia na próbie dorosłych Polaków.

Wybory samorządowe. Tusk zdecydował

Wybory samorządowe odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia – poinformował na konferencji prasowej premier Donald Tusk.

– W ten sposób rozpoczynamy kalendarz wyborczy dotyczący samorządów. Jestem w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów. Po uzyskaniu pozytywnej opinii PKW, to jest właściwie formalność, będziemy mogli przystąpić do tych jakże ważnych z punktu widzenia lokalnych wspólnot i życia zwykłych ludzi wyborów – zaznaczył.

Polacy wybiorą członków organów samorządu terytorialnego: rad gmin (również rad miast na prawach powiatu), rad powiatów oraz sejmików województw, a ponadto jednoosobowych organów wykonawczych gmin – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Od 2018 r. wybory odbywają się co 5 lat (tyle czasu trwa kadencja organów; w latach 1998-2018 trwała 4 lata). Pierwsza tura wyborów samorządowych w Polsce w 2018 r. odbyła się 21 października.

