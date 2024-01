Serial "Reset" powraca. Będzie trzeci sezon

"Reset" to serial dokumentalny przygotowany przez dziennikarza Michała Rachonia oraz historyka, dr. hab. Sławomira Cenckiewicza (byłego szefa komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów). Pokazuje on, jak od 2007 r. rząd PO-PSL zbliżał się z Rosją.

Będzie trzeci sezon "Resetu". Gdzie i kiedy będzie go można zobaczyć?

Michał Rachoń nie pojawił się w poniedziałek w porannym programie w Telewizji Republika. Dziennikarz wyjaśnił we wtorek rano, że był w Londynie i rozpoczął prace nad trzecim sezonem serialu dokumentalnego "Reset".

– Trzeci sezon będzie oczywiście o tych samych ludziach, którzy realizowali politykę "dialogu z Rosją taką jaką ona jest" – zapowiedział. – Bo ci ludzie w tej chwili znowu podejmują decyzje w imieniu państwa polskiego, znowu rządzą. A my wiemy o nich dość dużo i nie wszystko udało nam się powiedzieć w dwóch pierwszych sezonach serialu – stwierdził.

W nagraniu na swoim profilu na platformie X Michał Rachoń poinformował dodatkowo, że nad kolejną odsłoną "Resetu" pracuje ten sam zespół co przy poprzednich dwóch. Zaznaczył, że przy ich realizacji napotykano na trudności w samej Telewizji Polskiej.

"Reset" zniknął z TVP VOD. Komentarz Rachonia

20 grudnia do siedziby TVP przy ul. Woronicza weszły władze wskazane przez nowy rząd.

– Powiem tyle. Rozpoczniemy od newsa, my to już wiemy, sprawdzałem to przed chwilą serwisie VOD Telewizji Polskiej. Jedną z pierwszych decyzji "merytorycznych", tak to chyba trzeba nazwać, poza wyłączeniem sygnały nadawania telewizji, no kłania się 13 grudnia, w pełni uzasadnione jest nazywanie koalicji, która podjęła te decyzje "koalicją 13 grudnia". Pierwszą decyzją podjętą przez tych ludzi, którzy podają się za ludzi rządzących TVP, było usunięcie z serwisu VOD serialu "Reset" – relacjonował na antenie Telewizji Republika Michał Rachoń.

– Wiemy również, że priorytetem było ustawienie w ważnych miejsca dla państwa polskiego ludzi, którzy są bohaterami "Resetu". Pierwszą decyzją tej większości była decyzja o zlikwidowaniu komisji badającej rosyjskie wpływy. Ta komisja w swoim raporcie wskazała konkretne osoby odpowiedzialne za współpracę z FSB. Ci ludzie w dużej części przejmują instytucje państwa polskiego. Bohaterowie z czapkami "Aurory" są wśród osób, które przejmują obowiązki w wojskowym wywiadzie i kontrwywiadzie. Mamy logiczną konsekwencję – w pierwszej chwili, gdy możliwe jest uzyskanie kontroli, fizycznego dostępu do infrastruktury Telewizji Polskiej, no to wyłączyć kanał nadawania, TVP Info i dostępy online serial "Reset", który pokazywał szczegóły kontaktów między Donaldem Tuskiem, Władimirem Putinem, FSB – wskazywał dziennikarz.

