Celebracja dnia osobodziadka oraz osobobabci

Of kors ciągle jeszcze do powszechnej świadomości nie przedostało się określenie „dziabko” ukute przez lewicowych aktywistów, którzy słusznie założyli, iż przecież wiele osób płodzących osoby płodzące może być niebinarnych i wymykających się tradycyjnym cishetero podziałom. My natomiast chcemy odważnie korzystać z tego sformułowania i zapytujemy was: Kto pamiętał o świecku swojex dziabko? Pewnie większość z was podeszła do tematu tradycyjnie.