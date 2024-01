Wiadomo, kto zastąpi Jacka Kurskiego w Banku Światowym

Krukowski to wieloletni urzędnik i dyplomata, a obecnie jest głównym doradcą w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu. Jego nominacja do Waszyngtonu została już podpisana przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. O jego awansie pisze Business Insider Polska.

"Zmiana reprezentacji Polski w Banku Światowym była jedną z pierwszych decyzji nowego rządu Donalda Tuska. Do tej pory karty w tej międzynarodowej instytucji finansowej rozdawał prezes NBP Adam Glapiński. Z jego wskazania do Waszyngtonu trafił były prezes TVP i polityk Jacek Kurski, który objął stanowisko zastępcy dyrektora wykonawczego w banku. Teraz gubernatorem w waszyngtońskiej instytucji jest Andrzej Domański i to on decyduje, kto będzie walczył o nasze interesy w Banku Światowym" – czytamy w artykule.

Przypomnijmy, że minister finansów Andrzej Domański przekazał pod koniec grudnia, że Bank Światowy potwierdził zakończenie współpracy z Jackiem Kurskim i Kacprem Jakubem Kamińskim.

Kim jest Krukowski?

Według Business Insidera, w Banku Światowym źle odbierano fakt, że Polska wysłała do Waszyngtonu polityka bez większego doświadczenia i wiedzy na temat potrzeb nie tylko rządu, ale i krajów, których interesy reprezentujemy. Kurski trafił tam w grudniu 2022 r. dzięki prezesowi NBP Adamowi Glapińskiemu.

Teraz szef resortu finansów zdecydował, że postawimy na urzędnika z wieloletnim doświadczeniem w dyplomacji oraz międzynarodowych instytucjach finansowych, wyjaśniono.

Nowy przedstawiciel w Banku Światowym to absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W latach 2007-2008 pracował w Ministerstwie Finansów w departamencie Unii Europejskiej. Później trafił do stałego przedstawicielstwa Polski przy UE jako radca. Podczas naszej prezydencji unijnej w drugiej połowie 2011 r. przewodniczył Komisji Budżetowej. Później trafił do biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w Brukseli. W sierpniu ubiegłego roku przeniósł się do centrali unijnego banku w Luksemburgu i objął stanowisko głównego doradcy. Do jego obowiązków należało m.in. koordynowanie strategii EBI wobec Rosji i Chin oraz wsparcia pomocy banku dla Ukrainy.

Czytaj też:

Jak będzie polityczna przyszłość Kurskiego? O tym mówi się w kuluarachCzytaj też:

Emocje wokół zarobków Kurskich. Jest oświadczenie. "Stanowczo zaprzeczam"