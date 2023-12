Kurski traci stanowisko. Minister finansów potwierdza: Otrzymałem pismo

Były szef Telewizji Polskiej Jacek Kurski od niemal roku reprezentował Polskę w Banku Światowym. Na to stanowisko skierował go prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

W zeszłym tygodniu rząd Donalda Tuska przyjął uchwałę, zgodnie z którą przedstawicielem Polski w Banku Światowym został minister finansów Andrzej Domański. – Ja mogę powiedzieć, że wchodzę jakby w miejsce pana prezesa Glapińskiego. Oczywiście pan Jacek Kurski nie będzie przeze mnie wskazany jako mój reprezentant w Banku Światowym – tłumaczył polityk na antenie TVN24.

NBP opublikował komunikat, w którym stwierdził, że reprezentacja interesów Polski w międzynarodowych instytucjach bankowych, w tym w Banku Światowym i Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, jest wyłączną kompetencją prezesa NBP. W oświadczeniu powołano się na ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim – art. 11 ust. 3, który brzmi: "Prezes NBP reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych".

"To oznacza, że Rada Ministrów ma jedynie kompetencje do ewentualnego wskazania reprezentanta RP w międzynarodowych instytucjach mających status instytucji finansowych" – mogliśmy przeczytać. W komunikacie wskazano również, że "wraz z uchwaleniem Ustawy o NBP uchwała Rady Ministrów z 1986 r., która regulowała wskazywanie nominatów do Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, straciła rację bytu w zakresie przedmiotowym".

Kurski i Kamiński odwołani. Domański potwierdza

"Otrzymałem pismo z Banku Światowego, potwierdzające zakończenie współpracy z panami Kurskim i Kamińskim" – poinformował w środę rano w mediach społecznościowych minister finansów Andrzej Domański.

Kacper Jakub Kamiński, syn byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, pełnił od 2018 r. funkcję doradcy dyrektora wykonawczego w Banku Światowym.

