Sensacyjne doniesienia. Nieoficjalnie: Gawryluk kandydatką na prezydenta

"Dziś w Polityce Insight opisujemy zaskakujące doniesienia. Chociaż sama zainteresowana nie potwierdza swojego startu, informacje, które do nas dotarły wydają się na tyle wiarygodne i prawdopodobne, że do przedwyborczej giełdy nazwisk dopisujemy jeszcze jedną pozycję" – tak o sprawie ewentualnego startu Doroty Gawryluk w przyszłorocznych wyborach prezydenckich pisze dziennikarz Polityki Insight Kastor Kużelewski. Czytamy, że "ostatnie ruchy Zygmunta Soloża można rozumieć jako przygotowanie do wejścia w politykę".

Z kolei Patryk Michalski z Wirtualnej Polski wskazuje, że "od ubiegłego tygodnia również dwa moje źródła potwierdzały taką możliwość, bo sprawdzałem ten temat". "Moi rozmówcy wskazywali, że 'Lepsza Polska' to w zamyśle nie tylko tytuł nowego programu, ale i możliwe hasło, gdyby zrealizował się scenariusz" – twierdzi dziennikarz.

Kilka dni temu na stronach Polsatu pojawił się apel założyciela i właściciela Telewizji Polsat Zygmunta Solorza. Zwrócił się on do wszystkich nadawców kanałów informacyjnych w Polsce i poprosił ich o obniżenie poziomu emocji w społeczeństwie i obiektywizm. Na jego apel zdaje się odpowiadać nowy format stacji, który poprowadzi Dorota Gawryluk. W pierwszym tygodniu marca na antenie kanałów Polsatu zadebiutuje program "Lepsza Polska".

Nowy program Doroty Gawryluk odpowiada na apel Solorza

Jak informuje serwis Wirtualne Media, format ma trwać około 40 minut i będzie pojawiał się na antenach Telewizji Polsat, Polsat News i Wydarzeń 24 w czwartki po godz. 19.15. Obecnie jest to czas antenowy poświęcony na "Gościa Wydarzeń".

– To będzie program publicystyczny, gdzie będziemy zastanawiali się jak zbudować lepszą Polskę. Będzie otwarty dla wszystkich, którzy są ludźmi dobrej woli, nie chcą się tylko i wyłącznie "zabijać" czy "bić" – zapowiada w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Gawryluk.

Taka koncepcja programu wydaje się być zgodna z myślą, którą niedawno przekazywał założyciel Polsatu w swoim apelu do stacji informacyjnych. – Pokazujemy, że jesteśmy w stanie budować platformy wymiany myśli i opinii. Przecież musi być miejsce, gdzie można ze sobą normalnie rozmawiać bez względu na to jak ludzie głosują, w co wierzą, jak się kochają i jak się nie kochają, jaki mają światopogląd. Myślę, że wszystkich łączy "Lepsza Polska" i marzenie o "Lepszej Polsce" – podkreśla dziennikarka.

