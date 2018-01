Bielecki: PiS to najbardziej proizraelska ekipa w historii III RP

– Wydaje mi się że premier Netanjahu i jego polityczna reprezentacja wykonała przynajmniej parę kroków za dużo – ocenił ostatnie działania władz Izraela.

Bielecki stwierdził, że premier Izraela powinien się zdecydować, czy woli, by w Polsce rządzi PiS, który „trzyma w ryzach skrajną prawicę” czy też woli Władimira Putina.

– Mógłbym powiedzieć premierowi Netanjahu, gdyby siedział na wprost mnie, a raz tylko miałem możliwość z nim rozmowy bezpośredniej, to powiedziałbym: niech pan się zdecyduje. Jeżeli jest pan prawicowym politykiem, czy pan woli ekipę Jarosława Kaczyńskiego, która potrafi trzymać w ryzach skrajną prawicę, czy pan woli po prostu Putina tylko dlatego że taktycznie – mówił.

Ustawa do poprawy?

Bielecki przyznał jednak, że dokonałby poprawek w głośnej nowelizacji ustawy o IPN.

– Ja bym chyba minimalnie zawęził przepisy ustawy, a przede wszystkim nie pozwolił go nadużywać, ponieważ nie mam zaufania do polskiego sądownictwa, które dopiero zaczęło się reformować, więc nie mam zaufania do tego żeby sędzia miał za duży margines interpretacyjny – przekonywał.

