Ziobro: Frasyniuk powinien stawić się w prokuraturze

Władysław Frasyniuk został wezwany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z incydentem, do którego doszło podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej, 10 czerwca 2017 r. Nie stawił się 12 stycznia, więc stołeczna prokuratura wezwała go na 1 lutego. Frasyniuk zapowiedział, że tym razem też się nie stawi.

"Frasyniuk powinien sięgnąć po rozum do głowy"

– Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Ludzie władzy nie mogą stawiać się ponad prawem albo podchodzić do prawa wybiórczo, czy to będzie prawo drogowe, czy jakiekolwiek inne – powiedział Zbigniew Ziobro. Dodał też, żew czasach rządów PO-PSL był wzywany przez prokuraturę do ponad 60 śledztw i stawiał się na wezwania.