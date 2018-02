Ziemkiewicz o narracji "Gazety Wyborczej". "Cały świat jest przeciwko Polsce, po naszej stronie..."

"W dzisiejszej "Wyborczej" ożywienie i nadzieja od dawna tam nie notowane. Nastroje: wygramy tę wojnę, cały świat jest przeciwko Polsce, po naszej stronie..." – napisał Ziemkiewicz.

Wpis dziennikarza to komentarz do dzisiejszego wydania "GW" gdzie kilka stron poświęcono na temat "Wojna PiS-u z całym światem" – są tam m.in. teksty pt. PiS brnie w ustawę o IPN czy PiS w pułapce. Cenę będziemy płacić my - przez lata.

Czytaj także:

Karczewski: Obarczenie Polski współodpowiedzialnością za Holokaust to antypolonizm