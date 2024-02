Sikorski apeluje do Izby Reprezentantów USA

Amerykański Senat zaakceptował pakiet pomocowy o wartości 95 miliardów dolarów, obejmujący finansowanie dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. O dalszym losie projektu zdecyduje Izba Reprezentantów, w której przeważają Republikanie, domagający się, by Waszyngton na serio zaczął przeciwdziałać najazdowi imigrantów na południową granicę państwa. Oznacza to, że ostateczne przyjęcie pakietu stoi pod dużym znakiem zapytania.

Sikorski apeluje do Izby Reprezentantów

– Chciałbym, aby państwo to potraktowali jako nasz wspólny apel do Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych i osobiście do pana marszałka Mike’a Johnsona, aby poddał pod głosowanie pakiet pomocy dla Ukrainy. To jest, tak jak powiedział David, epokowa decyzja, która wpłynie na wiarygodność amerykańską na całym globie u swoich sojuszników. Więc apelujemy, aby ten pakiet pomocy został przegłosowany – powiedział Radosław Sikorski w oświadczeniu po rozmowie z Davidem Cameronem, sekretarzem stanu ds. Zagranicznych i Wspólnoty Narodów Wielkiej Brytanii.

Oświadczenie szefa MSZ po rozmowie z Cameronem

– Wielka Brytania jest jednym z najważniejszych sojuszników Polski w Europie i na świecie. Mamy zbliżone a w wielu sprawach tożsame środowiska w najważniejszych obszarach polityki bezpieczeństwa i polityki wschodniej. Wspólnie opowiadamy się za utrzymywaniem silnych relacji transatlantyckich oraz wzmacniania odstraszania i obrony sojuszu północnoatlantyckiego. Ściśle współpracujemy w zwalczaniu terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i dezinformacji. Współdziałamy na forach międzynarodowych na rzecz promocji demokracji, poszerzania sfery bezpieczeństwa – podkreślił Radosław Sikorski w oświadczeniu po rozmowie z Cameronem.

– Najważniejszym tematem naszej dzisiejszej rozmowy była sprawa najpilniejsza, czyli zachowanie pokoju w Europie i na świecie, czyli trwająca od dwóch lat agresja Rosji przeciwko Ukrainie i wynikające z niej zagrożenie dla porządku bezpieczeństwa w Europie. Pana ministra Camerona nie trzeba przekonywać do tego, że agresywna polityka Putina stanowi zagrożenie nie tylko dla państwowości Ukrainy, ale dla bezpieczeństwa całego kontynentu. Powstrzymanie rosyjskiego imperializmu stanowi podstawowy warunek dla wolności i systemu wartości cywilizowanego świata – dodał Sikorski.

Sikorski powiedział, że rozmowa dotyczyła konkretnych przedsięwzięć, które należy podjąć w najbliższych tygodniach, by umocnić potencjał obronny Ukrainy. – Przedstawiłem też postulaty, jakie podnoszę na forum Unii Europejskiej na rzecz zwiększenia zdolności produkcyjnych przemysłu zbrojeniowego państw członkowskich, wymieniliśmy się też doświadczeniami narodowymi w dziedzinie egzekwowania sankcji, jakie i nasze państwa i Unia Europejska nałożyły na Rosję – mówił dalej.

USA. List Republikanów do Bidena

Republikanie w Kongresie, w zdecydowanej większości nie są przeciwni pomocy Ukrainie. Problem leży w kwestii ochrony granicy USA.

"Marszałek Mike Johnson napisał do Pana w grudniu 2023 r., wzywając Pana do podjęcia działań wykonawczych w celu zabezpieczenia południowej granicy. Republikanie w Izbie Reprezentantów uchwalili ustawę H.R.2, która pomogłaby powstrzymać napływ nielegalnej imigracji i chronić nasze społeczności" – napisano w liście skierowanym na początku lutego do prezydenta Bidena.

Republikanie piszą, że to działania prezydenta doprowadziły do trwającej "katastrofy" i to on jest władny, by naprawić sytuację. "Może Pan podjąć decyzję o skierowaniu swojej administracji do energicznego egzekwowania obowiązujących obecnie przepisów, powstrzymując w ten sposób falę nielegalnej imigracji i chroniąc nasze społeczności".

Jeśli tak się nie stanie, kontynuują politycy, kryzys bezpieczeństwa narodowego USA i kryzys humanitarny zostaną utrwalone przez "jednoznaczną porażkę przywództwa".

Republikanie: Biden odpowiada za kryzys graniczny

"Południowa granica USA jest opanowana przez nielegalnych imigrantów. Odpowiedzialność za ten kryzys spoczywa na Panu. Pod Pana kierownictwem administracja celowo i systematycznie podważała bezpieczeństwo granic USA, nieustannie odmawiając egzekwowania niezliczonych przepisów, które działały na rzecz zabezpieczenia naszej południowej granicy i zapobiegania nielegalnej imigracji" – napisali politycy GOP.

"20 stycznia 2021 r. – pierwszego dnia urzędowania – natychmiast podjął Pan działania wykonawcze w celu wstrzymania budowy muru granicznego i wydał moratorium na deportacje i egzekwowanie przepisów imigracyjnych. Pańska administracja wielokrotnie ignorowała autorytet Kongresu i wydała politykę imigracyjną i graniczną, która wyraźnie zasygnalizowała nielegalnym imigrantom, handlarzom i kartelom, że granice Ameryki są otwarte" – czytamy w piśmie.

Czytaj też:

Trump: Ustawa o ochronie granicy nie powinna być powiązana z pomocą zagranicznąCzytaj też:

Austin: USA nie wycofają się ze wspierania Ukrainy