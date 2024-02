Trump: Ustawa o ochronie granicy nie powinna być powiązana z pomocą zagraniczną

Demokraci i Republikanie w Senacie USA zawarli porozumienie w kwestii dalszego finansowania Ukrainy z uwzględnieniem zmian w prawie migracyjnym. W niedzielę opublikowano projekt ustawy, która z jednej strony ma zagwarantować pieniądze dla Kijowa, z drugiej zaś obejmować środki zabezpieczenie granicy oraz zaostrzenie prawa migracyjnego, czego domagają się Republikanie.

Trump: Pomoc zagraniczna i ustawa graniczna nie powinny być powiązane

Republikanin zamieścił wpis na swoim portalu społecznościowym TRUTH Social.

"Tylko głupiec lub radykalny lewicowy demokrata zagłosowałby za tą horrendalną ustawą graniczną, która daje prawo do zamknięcia granicy dopiero po 5000 zatrzymań dziennie, podczas gdy mamy już prawo do ZAMKNIĘCIA GRANICY TERAZ, co należy zrobić. Ta ustawa jest wspaniałym prezentem dla Demokratów i życzeniem śmierci dla Partii Republikańskiej. Bierze na siebie koszmarną robotę, jaką Demokraci wykonali w sprawie imigracji i granicy, rozgrzesza ich i kładzie wszystko prosto na barki Republikanów. Nie bądź GŁUPI!!! Potrzebujemy oddzielnej ustawy granicznej i imigracyjnej. Nie powinna ona być w żaden sposób powiązana z pomocą zagraniczną! Demokraci zepsuli imigrację i granicę. Powinni to naprawić. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!!" – napisał Trump.

Założenia projektu

Wynegocjowane przez senatorów obu partii porozumienie zakłada wyasygnowanie 118 miliardów dolarów dodatkowych pieniędzy budżetowych na kilka celów. 60 mld ma zostać przeznaczone na pomoc dla Ukrainy. Około 20 mld ma uzupełnić sprzęt wojskowy przekazywany przez USA Ukrainie. 13,8 mld pójdzie na zakupienie broni dla Ukrainy, a 14,8 mld na szkolenia wojskowe i wspomaganie wywiadowcze. Ponadto ustawa miałaby nadać prezydentowi dodatkowe uprawnienia w zakresie wysłania na Ukrainę sprzętu o wartości 8 mld. Kolejne 1,6 mld ma zostać przeznaczone na pożyczki bądź granty dla Ukrainy i innych państw regionu za zakup sprzętu z USA.

Jeśli projekt zostałby przyjęty, Amerykanie przekażą też niecałe 10 mld na wsparcie w odbudowie ukraińskiej gospodarki.

Na pomoc wojskową i dofinansowanie sprzętu militarnego dla Izraela przewidziano w projekcie 14 mld, a 2 mld na uzupełnienie uzbrojenia, które zostało wysłane na Tajwan. Dodatkowo 3,3 mld ma zasilić przemysł okrętów podwodnych w ramach partnerstwa AUKUS, czyli strategicznego partnerstwa Australia-Wielka Brytania-Stany Zjednoczone.

Granica i imigracja

W części dotyczącej zabezpieczenia amerykańskiej granicy, projekt zakłada nadanie administracji specjalnych uprawnień do zamknięcia granicy dla ubiegających się o azyl nielegalnych imigrantów, ale pod warunkiem, że liczba próbujących przekroczyć granicę wyniesie średnio powyżej 5 tys. dziennie w ciągu tygodnia, lub 8,5 tys. w ciągu jednego dnia.

Kryteria składania wniosku o azyl mają być zaostrzone. Jednocześnie ułatwione mają być niektóre elementy legalnej imigracji, m.in. pozwolenia na pracę dla krewnych obywateli USA, a także zwiększenie liczby wydawanych wiz.

W środę głosowanie w Senacie USA

Głosowanie nad projektem odbędzie się w środę. Jeśli propozycja zostanie zaakceptowana następnie będzie musiała być jeszcze przyjęta w Izbie Reprezentantów, gdzie opór Republikanów wobec silniejszy.

Znaczna grupa kongresmenów stoi bowiem na stanowisku, że rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy granicznej, są dalece niewystarczające. Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson zapowiedział, że Izba przegłosuje inny projekt zawierający pakiet 17,6 mld dolarów na pomoc wojskową dla Izraela.

Czytaj też:

Trump wspiera Teksas. "Wykorzystam wszelkie narzędzia i uprawnienia prezydenta"Czytaj też:

Republikanie naciskają na Bidena. Domagają się, by egzekwował istniejące przepisy