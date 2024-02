Johnson zapowiada przegłosowanie pomocy dla Izraela bez wsparcia dla Ukrainy

Johnson napisał w liście do swoich kolegów z Partii Republikańskiej, że w przyszłym tygodniu Izba Reprezentantów przegłosuje pakiet 17,6 mld dolarów na pomoc wojskową dla Izraela. O rozpatrzeniu pakietu zawierającego wsparcie dla Ukrainy spiker nie wspomniał.

USA przestały dostarczać Ukrainie pomoc wojskową

John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, przekazał 11 stycznia, że Ukraina przestała otrzymywać pomoc wojskową od Stanów Zjednoczonych.

– Przekazaliśmy ostatni pakiet dostępnych zapasów, na jaki mieliśmy środki – powiedział Kirby. Jednocześnie zauważył, że wsparcie USA dla Ukrainy skończyło się "dokładnie w momencie, gdy tego najbardziej potrzebowała".

Przydział nowej pomocy musi zostać zatwierdzony przez Kongres, ale Republikanie żądają, aby w zamian Demokraci zgodzili się na zaostrzenie amerykańskiego ustawodawstwa w zakresie walki z nielegalną migracją.

Stany Zjednoczone pod koniec grudnia ubiegłego roku przekazały Ukrainie ostatni, dwunasty pakiet pomocowy o wartości 250 mln dolarów. Obejmował on amunicję i wyposażenie systemów obrony powietrznej, rakiety do MLRS, pociski artyleryjskie kalibru 155 mm i 105 mm, broń przeciwpancerną oraz ponad 15 mln sztuk amunicji do broni strzeleckiej.

Apel Bidena do Kongresu o więcej pieniędzy

W październiku ub.r. prezydent USA Joe Biden zwrócił się do Kongresu o przeznaczenie 106 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Kijów miał otrzymać ponad połowę tych środków (61,4 mld dolarów), jednak kongresmenom nie udało się osiągnąć porozumienia w tej sprawie i dyskusję przełożono na drugą połowę stycznia.

Po inwazji Rosji Ukraina stała się największym odbiorcą broni ze Stanów Zjednoczonych od czasów II wojny światowej. W 2023 r. Amerykanie udzielili Ukraińcom pomocy wojskowej na łączną kwotę ponad 24 mld dolarów, a w 2022 r. – prawie 27 mld dolarów.

