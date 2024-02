Popularny program wrócił na antenę TVP Info. Te dane mówią wszystko

Przypomnijmy, że emisja "Woronicza 17" została zawieszona w połowie grudnia, a więc po siłowym przejęciu mediów publicznych przez nominatów ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. Format powrócił na antenę na początku lutego i znów można go oglądać w każdą niedzielę o godz. 9.30. W roli prowadzącej występuje związana z "Super Expressem" Kamila Biedrzycka.

"Woronicza 17" wróciło na antenę TVP Info. Wyniki oglądalności dalekie od oczekiwań

Okazuje się jednak, że nowa odsłona programu nie przypadła do gustu widzom w takim stopniu, jak było to we wcześniejszym okresie.

Jak podaje serwis Press.pl, powołując się na dane Nielsen Media, "Woronicza 17" ogląda średnio 141 tysięcy widzów. To wynik oglądalności po trzech wyemitowanych dotychczas odcinkach. Portal Teleshow.wp.pl zauważa, że znacząco odbiega on od tych w latach poprzednich.

Za poprzedniej władzy program miał o wiele większą widownię. W latach 2019/2020 średnia oglądalność wynosiła 292 tys., a w 2022 r. TVP Info dla "Woronicza 17" włączało aż 680 tys. widzów – czytamy.

Przypomnijmy, że "Woronicza 17" to program publicystyczny, mający format debaty z politykami różnych partii politycznych (głównie mających reprezentację w Sejmie) i Kancelarii Prezydenta. Wcześniej prowadzili go m.in. Michał Rachoń i Miłosz Kłeczek. Obaj obecnie pracują w Telewizji Republika.

Nowa prowadząca "Woronicza 17". Kim jest Kamila Biedrzycka?

Nowa gospodyni "Woronicza 17" Kamila Biedrzycka to dziennikarka radiowo-telewizyjna. Debiutowała w radiu TOK FM, później związana była z RMF FM. W latach 2012-2016 pracowała w TVP, gdzie relacjonowała wydarzenia z Sejmu. Od 2018 roku współpracuje z "Super Expressem". Prowadzi tam swój autorski program "Express Biedrzyckiej".

