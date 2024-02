Legendarny program powraca do TVP. Był tam już Tusk i Kaczyński

Po zmianach które zaszły w Telewizji Polskiej, większość dziennikarzy, do których widzowie TVP przyzwyczaili się przez ostatnie lata, nie pojawia się już na antenach. Niemal każdego dnia, media donoszą o kolejnych powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się z nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany sięgają również formatów rozrywkowych. W związku z różnymi ruchami nowych władz Telewizji Polskiej, widzowie nie są do końca pewni, kogo zobaczą w najbliższym czasie w swoich ulubionych programach, serialach i teleturniejach.

Do TVP wraca legendarny program. "100 pytań do..." powstało 35 lat temu

TVP Info przywraca na antenę talk-show "100 pytań do...", który był nadawany w Telewizji Polskiej w latach 1988–1995. Formuła programu polega na tym, że zaproszone do studia znane osoby, w tym politycy i aktorzy, odpowiadają na pytania dziennikarzy.

Jak informuje "Presserwis", "100 pytań do..." w TVP Info poprowadzi prezenterka kanału Wioleta Wramba, wcześniej związana z Wydarzeniami 24 i Polsat News. Program będzie można zobaczyć już w najbliższą niedzielę o godz. 17.30. Będzie emitowany co dwa tygodnie, na zmianę z "Młodzież kontra, czyli pod ostrzałem".

Program przez siedem lat, od 1988 do 1995 roku, prowadziła Anna Grzeszczuk-Gałązka. – "100 pytań do…" było pierwszym programem w Polsce, polegającym na zapraszaniu do studia polityków i dziennikarzy różnych zapatrywań. Z prawa i z lewa. Prosta rzecz w założeniu. Tyle że bez wytycznych, ale i możliwości wymigania się od odpowiedzi na niewygodne pytanie" – opowiadała kilka lat temu tygodnikowi "Newsweek Polska".

W programie "Sto pytań do..." w 1991 roku gościł zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Donald Tusk.

