50 tys. zł rachunku za telefon Gronkiewicz-Waltz. Już wiadomo skąd ta gigantyczna kwota

"Stawki za usługi telekomunikacyjne w roamingu poza obszarem UE, np. USA czy Izrael są znacznie wyższe niż stawki za korzystanie z tożsamych usług w krajach UE" – tak na pytania dziennikarzy portalu odpowiedział stołeczny Ratusz.

Teraz do sprawy wrócił TVN Warszawa. Redakcja wystosowała zapytanie dotyczące rachunku. Odpowiedź brzmi: "Około 99 procent kwoty rachunku stanowi opłata za transmisję danych. To odpowiada transmisji około 1,5 gigabajtów danych, głównie wynikające z użytkowania skrzynki e-mail, platformy służącej do przeglądu mediów (w tym RTV) oraz korzystania z mediów społecznościowych. Pozostała część kosztu to połączenia głosowe". Odpowiedź przekazał rzecznik Ratusza, Bartosz Milczarczyk.

TVN Warszawa podaje, że wysoka kwota na rachunku miała pojawić się po wizycie HGW w Nowym Jorku.