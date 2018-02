Jaki: Jeżeli ktoś jest winny to Izrael. Mogliśmy rozmawiać, a oni użyli od razu bomby atomowej

– Jeżeli ktoś jest winny w tych konsultacjach, to jest to strona izraelska. Ja nie mogę doprowadzić do takiej sytuacji, że przed uchwaleniem ustawy będę dzwonił do ambasady i pytał „przepraszam, czy na pewno jest wszystko w porządku”? przecież nie mogę tego zrobić, to by degradowało polskie państwo, tym bardziej, że Izrael jeszcze raz podkreślam, ma szeroką gamę możliwości interwencji – przekonywał wiceminister.

Patryk Jaki wskazał, że w ciągu ostatniego roku czterokrotnie spotykał się z ambasadorem Izraela i podczas tych rozmów ani razu nie padł temat ustawy o IPN.

Patryk Jaki bronił ustawy o IPN, dodając, że podczas spotkań strona Izraelska interesowała się głównie ustawą reprywatyzacyjną.

– Jeżeli Polskę dało się wrobić w Holokaust, to już da się nas wrobić we wszystko. Przyszedł moment, żeby powiedzieć "dość" i dobrze, że całe państwo wreszcie się zmobilizowało – zapewniał.

Czytaj także:

Ustawa o IPN. Jaki: Bilans tej awantury może być dla nas pozytywnyCzytaj także:

"German Death Camps - Not Polish". Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło stronę internetową o nowelizacji ustawy o IPN