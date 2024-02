Spięcie na początku przesłuchania Wrzosek. Posłowie PiS wyszli z sali

W środę na przesłuchaniu stawiła się Ewa Wrzosek, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów, która w 2021 roku wszczęła śledztwo ws. organizacji głosowania na prezydenta RP w formie korespondencyjnej.

Wrzosek przed komisją śledczą

Na początku obrad komisji Wrzosek złożyła wniosek, by z posiedzenia wyłączyć członka komisji Michała Wójcika, posła Suwerennej Polski z klubu PiS. Świadek stwierdziła, że ma wątpliwości co do jego bezstronności.

– W styczniu 2021 roku wielokrotnie wypowiadał się aprobująco w kwestiach dotyczących karnych delegacji prokuratorów, o których decyzję podjął ówczesny prokurator krajowy Bogdan Święczkowski – powiedziała.

Wrzosek powiedziała też, że 25 lutego 2021 roku Wójcik otrzymał Medal Zasłużonego dla Prokuratury Polskiej, który Święczkowski wręczył za "szczególne zaangażowanie we współpracę z prokuraturą poprzez budowanie najwyższych standardów w zakresie ścigania przestępstw".

Wójcik wykluczony z przesłuchania

Wójcik powiedział z kolei, że wniosek przesłuchiwanej bezprzedmiotowy. – Wiadomo, jaki jest zakres prac komisji i to, co pani mówi, nie ma z tym związku – tłumaczył (...). – Delegacji nie stosował wyłącznie Bogdan Święczkowski, ale i inni prokuratorzy krajowi. Zostałem odznaczony za współpracę w zakresie ochrony praw dzieci, czym zajmowałem się jako wiceminister sprawiedliwości i minister w KPRM – przypomniał.

Chwilę później doszło do kolejnego w ramach prac komisji spięcia pomiędzy politykami PiS a przewodniczącym Dariuszem Jońskim. Wiceprzewodniczący komisji Waldemar Buda i członek komisji Przemysław Czarnek również przekonywali, że wniosek prok. Wrzosek jest bezprzedmiotowy, jednak przewodniczący Joński nie podzielił ich stanowiska i zarządził głosowanie.

Wzięli w nim udział wszyscy członkowie komisji. Przewagę liczebną mają w niej przedstawiciele koalicji, więc wniosek przeszedł. Pięć osób zagłosowało za wykluczeniem Wójcika z przesłuchania, cztery – przeciw, a jedna się wstrzymała. W reakcji przedstawiciele klubu PiS w komisji opuścili salę. Wychodząc powiedzieli, że zachowanie przewodniczącego to skandal.

