"Chcę, żeby świat usłyszał o waszej hipokryzji". Jaki mocno uderza w Tuska na forum PE

Patryk Jaki poinformował w środę, że w Parlamencie Europejski złożony został dziś dokument o "pozytywnych zmianach w Polsce". Fakt ten stał się dla eurodeputowanego pretekstem do przedstawienia na forum tej instytucji, jak rzeczywiście wygląda sytuacja w naszym kraju po przejęciu rządów przez Donalda Tuska. "Opowiedziałem im o tych 'pozytywnych zmianach'" – podkreślił polityk.

Patryk Jaki o "pozytywnych zmianach w Polsce" za rządów Tuska

– Mamy kolejny raport o łamaniu praworządności i złożyliście do niego poprawki o "pozytywnych zmianach w Polsce". Ja chciałbym, żebyście teraz wszyscy usłyszeli, jakie to pozytywne zmiany są wprowadzane w Polsce, bo w przyszłości mogą dotyczyć was wszystkich – zaczął swoje wystąpienie na forum Parlamentu Europejskiego Patryk Jaki.

Eurodeputowany wspomniał o zmianach, jakie zaszły w ostatnim czasie w mediach publicznych. Jak podkreślił, ich władze miały prawnie zapewnioną kadencję.

– Tusk jednak nie chciał czekać. Siłą zajął publiczne media bez żadnej podstawy prawnej i wyrzucił prawie wszystkich pracowników, w tym kobietę w ciąży i niepełnosprawnych, a budynki kazał otoczyć policją. Do całej akcji jego minister użył sfałszowanych aktów notarialnych, a prokurator, który to wykrył został zdegradowany – mówił.

Polityk Suwerennej Polski poinformował PE, że bezprawność działań ekipy Tuska została potwierdzona zarówno przez sądy, jak i Trybunał Konstytucyjny. – Do żadnego wyroku Tusk i jego ludzie się nie zastosowali, a decyzję Trybunału jego minister uznał za – cytuję – "nieistniejącą", bo "nie spełnia kryteriów doniosłości" – kontynuował Jaki. Według niego, prawdziwi prawnicy i ludzie, którzy o niezawisłości sądów muszą mieć "niezły zgryz", kiedy słyszą, że komunikat ministra jest wyżej w hierarchii aktów prawnych niż ustawy i konstytucja.

"Czy znacie podobną sprawę w historii Unii Europejskiej?"

W wystąpieniu europosła pojawiły się też zmiany dokonywane w obszarze wymiaru sprawiedliwości przez ministra Adama Bodnara. Jak podkreślał Jaki, niemal codziennie wyrzuca on jakiegoś sędziego z pełnionej funkcji. Po tym zwrócił się do obecnych na sali deputowanych: "Pytanie, czy takiej niezawisłości naprawdę chcieliście?".

Dalej Jaki mówił też o odwołaniu przez "ludzi Tuska" Prokuratora Krajowego. Przypomniał, że nie mogąc tego zrobić bez zgody prezydenta, "zajęli siłą jego gabinet". – A jemu i jego zastępcą wyłączyli karty i nie wpuszczają do budynków – dodał.

– Zastanawiacie się, po co on to wszystko robi? Chwilę później się to okazało. Jego ludzie skręcili sprawę marszałka Senatu od Tuska, wobec którego 250 osób zeznało, że żądał od nich łapówki. 250 osób! – mówił, nawiązując do sprawy Tomasza Grodzkiego. – Czy znacie podobną sprawę w historii Unii Europejskiej? – pytał Jaki.

"Chcę, żeby świat usłyszał o waszej hipokryzji"

– I wy uważacie, że te zmiany są dobre i praworządne? Polityka więc bywa przewrotna (...) i uważajcie, żeby któregoś dnia ktoś nie zrobił wam tego tutaj, w Parlamencie Europejskim. Budynki zajął siłą, wyłączył karty, uznał że komunikaty prasowe są wyżej niż ustawy – podkreślił.

Kończąc eurodeputowany przyznał, iż nie oczekuje od PE żadnej interwencji. – Nie macie do tego prawa teraz, nie mieliście wcześniej, ale chcę żeby świat usłyszał o waszej hipokryzji – zakończył Patryk Jaki.

