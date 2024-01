Bodnar próbuje siłą zająć budynek PK. W sieci wrze

"Źródła donoszą, że właśnie trwa próba wejścia do zamkniętego gabinetu Prokuratora Krajowego D. Barskiego przy Postępu 3. Jest minister sprawiedliwości A. Bodnar, p.o. PK J. Bilewicz, prok. D. Korneluk oraz Służba Więzienna. Jedni twierdzą, że legalnie. Drudzy, że nielegalnie" – podał dziennikarz Salonu24 Marcin Dobski. Służba Więzienna podlega Ministerstwu Sprawiedliwości.

Kilka dni temu informowaliśmy, że zastępca Prokuratora Generalnego poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury. Chodzi o działania Adam Bodnara ws. Prokuratora Krajowego. We wtorek Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała, że wszczęła w tej sprawie śledztwo. Chodzi o "przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, w tym Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, poprzez podjęcie bezprawnych działań zmierzających do odwołania Dariusza Barskiego z funkcji Prokuratora Krajowego".

Próba zajęcia budynku PK przez ludzi Bodnara wywołała w sieci lawinę komentarzy.

"Podobno – takie informacje do mnie dotarły – pan minister @Adbodnar dokonuje właśnie w tym momencie siłowego wejścia (nie sam oczywiście, ale wspierany przez podlegającą mu Straż Więzienną) do gabinetu prokuratora krajowego. Pan Bodnar w krótkim czasie wyrósł na największego zakapiora tego rządu. Zawsze mnie zadziwia, jak ludzie mający pewien respekt po obu stronach mogą to zmarnować i z powodu ideologii oraz ambicyjki stać się sługusami sprytniejszych od nich, którzy ich i tak potem wpylują" – napisał publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.

"Siłowe przejmowanie Prokuratury Krajowej przez Adama Bodnara. Jakiekolwiek zmiany w kierownictwie PK wymagają zgody Prezydenta. Bodnar wybrał siłowe wejście z podległą sobie służbą więzienną. Kacyk Tuska" – ocenił Sebastian Kaleta, polityk Suwerennej Polski.

Teraz!!! Trwa próba siłowego, nielegalnego przejęcia Prokuratury Krajowej przez @Adbodnar Tusk i jego akolici ewidentnie boją się niezależnej prokuratury, bo wiedzą, że wiele mają na sumieniu... To kolejny przykład demolowania państwa prawa. My też tam będziemy. W związku z tym zapraszam na konferencję prasową przed budynkiem Prokuratury Krajowej, przy ul. Postępu 3 w Warszawie dzisiaj o g. 19:00 z udziałem p. prezesa J. Kaczyńskiego i przew. klubu @pisorgpl p. M. Błaszczaka" – przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek.

"Bodnar z Bilewiczem włamują się do gabinetu Prokuratura Krajowego. Szwab przyjechał i dał zgodę. Coraz grubiej" – stwierdził publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

"Bodnar i jego (naprawdę Tuska) nominaci przy udziale funkcjonariuszy służby więziennej przejmują siłowo-bezprawnie-Prokuraturę Krajową którą kieruje D Barski. Dyktator Tusk i jego banda sami się nie zatrzymają, a ostatniego wyniosą PAD. Chyba że wcześniej nastąpi przebudzenie..." –napisał dziennikarz Wojciech Sumliński.

"W tym momencie Bodnar bezprawnie, siłowo, próbuje przejąć Prokuraturę Krajową! Nie mogli legalnie odwołać prokuratora krajowego to znów posunęli się do złamania prawa! Demolują państwo! Robią z Polski republikę bananową!" – napisał starosta wołomiński Adam Lubiak z PiS.

"«Silni ludzie» dokonują właśnie siłowego przejęcia gmachu @PK_GOV_PL. Wczoraj prokuratura wszczęła śledztwo ws. przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, w tym @Adbodnar. Zamordyści za nic mają prawo. Przyjdzie czas, że za to odpowiedzą" – napisał Marcin Romanowski, polityk Suwerennej Polski.

Ważne‼️ W ciągu dnia wymienili wiceszefa @SW_GOV_PL odpowiedzialnego za pion ochrony, a teraz @Adbodnar w obstawie już posłusznej służby więziennej siłowo przejmuje dokumenty w gabinecie Prokuratura Krajowa. Ludzie Tuska boją się śledztw w sprawie bezprawia ostatnich tygodni!" – poinformował Michał Woś, polityk Suwerennej Polski.

