"Na braku porozumienia między USA a Polską korzystają tylko nasi przeciwnicy"

Oświadczenie dyplomaty opublikowano dzisiaj rano. W krótkim wystąpieniu, Paul Jones komentuje kontrowersje jakie powstały w związku z nowelizacją ustawy o IPN oraz napięcie na linii Warszawa-Waszyngton.

– Stany Zjednoczone wspierały odzyskanie przez Polskę niepodległości i niezależności 100 lat temu. I z dumą wspieramy Polskę dziś. Historia, często niełatwa, jest częścią nas. Polska ma za sobą wiele trudnych i dramatycznych historycznie momentów. Przeszła przez okresy wielkiej próby – mówi dyplomata.

Dobre imię Polski

– Stany Zjednoczone doskonale rozumieją, że Polska dąży do obrony dobrego imienia. Zgadzamy się, że sformułowania takie jak "polskie obozy zagłady" są niewłaściwe i krzywdzące. Jednak należy je zwalczyć sposobami, które chronią podstawowe wartości – tłumaczy dalej Jones, podkreślając, że dla Amerykanów podstawową wartością jest ta zapisana w pierwszej poprawce do konstytucji: wolność słowa i wolność mediów.

– W Ameryce przekonaliśmy się, że wolność słowa i edukacja to najlepsze antidotum na bolesne i nieprawdziwe słowa – dodaje Jones.

Bez wolności słowa nie damy rady

– Jesteśmy przyjaciółmi i sojusznikami, z braku porozumienia między nami – najbliższymi sojusznikami i partnerami – korzystają tylko nasi przeciwnicy – ostrzega ambasador.

Na koniec swojego oświadczenia, dyplomata przypomina też, że obowiązkiem całego świata jest nie dopuścić nigdy więcej do wydarzeń takich jak te z okresu II wojny światowej. – Jesteśmy to winni ofiarom, ocalonym i przyszłym pokoleniom. Otwarte dyskusje to jedyny sposób. Bez dialogu, wolności słowa i wolności prasy, nie damy rady – dodaje Jones.

