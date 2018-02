Polskie ofiary, nie „polski Holokaust”. DoRzeczy.pl walczy o prawdę historyczną

W odpowiedzi na film stworzony przez The Ruderman Family Foundation proponujemy promować hasło #polskieofiary oraz #germanholocaust, #polishjewishvictims a także korzystać w mediach społecznościowych z zamieszczonego poniżej apelu w języku polskim i angielskim. Gdziekolwiek zobaczycie Państwo skandaliczny film amerykańskiej fundacji albo informację o „polskim Holokauście” odpowiedzcie!

Proponujemy też wysyłać poniższy tekst bezpośrednio do amerykańskiej fundacji.

Apel w języku polskim

Dziękujemy za przypomnienie światu, że polski Holokaust faktycznie miał miejsce – w czasie II wojny światowej zginęło około trzech milionów Polaków. W żadnym innym kontekście nie można mówić o „polskim Holokauście” - Polacy byli bowiem równie bezlitośnie mordowani przez Niemców jak Żydzi.

Jednocześnie przypominamy, że w trakcie Holokaustu w Polsce zginęło około trzech milionów polskich Żydów, którzy w większości zostali zamordowani w niemieckich nazistowskich obozach zagłady. Oznacza to, że w czasie II wojny światowej Polska straciła sześć milionów obywateli – co jest równoważne obecnej populacji stanu Maryland w USA oraz 17,1 proc. populacji przedwojennej Polsce. W czasie II wojny światowej w żadnym kraju nie zginęło (procentowo) więcej ludzi – dla porównania, Stany Zjednoczone straciły 0,34 proc. populacji.

Prosimy, pamiętajcie o tych faktach kiedy następnym razem usłyszycie kłamstwa na temat Polaków i naszej rzekomej odpowiedzialności za Holokaust.

Apel w języku angielskim

Thank you so much for letting the world know that Polish Holocaust indeed took place, meaning that about 3 million Poles were killed by the Germans during World War 2. This phrase is true only in this context – Poles were murdered by the Germans mercilessly alongside the Jews.

On the other hand please do not forget that during the Holocaust Poland lost around 3 million of our Jewish citizens who were murdered mainly in the German Nazi Death Camps. This means that in World War 2 Poland lost 6 million people (the population of the state of Maryland) which is 17,1 percent of our prewar population. In that war no other country lost more people percentagewise (the US lost about 0,34 percent of its population).

Please remember these facts next time you hear a lie that Poles are responsible for the Holocaust.

Zespół tygodnika Do Rzeczy i portalu DoRzeczy.pl

Paweł Lisicki, Antoni Trzmiel, Marcin Makowski, Piotr Włoczyk

Prosimy o udostępnianie apelu w mediach społecznościowych z hashtagiem #polskie ofiary i #polishvictims, #germanholocaust, #polishjewishvictims.