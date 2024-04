Rekordowa liczba wakatów w policji. Tak źle jeszcze nie było

Jak donosi "Dziennik Gazeta Prawna", coraz trudniej skompletować obsadę posterunków i komisariatów policji w Polsce.

Stan zatrudnienia w policji na 1 marca 2024 r. wyniósł ponad 92,5 tys. funkcjonariuszy. Liczba wakatów wyniosła 16 276 etatów.

Rekordowa liczba wakatów w policji. Znamy dane

Najgorsza sytuacja występuje w województwach: mazowieckim (2 371 wakatów), śląskim (1 863) i dolnośląskim (1 274). Niewiele lepiej jest w województwach: małopolskim (1 038), wielkopolskim (974), łódzkim (950) oraz pomorskim (788). Najmniej wakatów jest w województwach: opolskim (333), podkarpackim (289) oraz świętokrzyskim (256).

"W latach 2022 – 2025 stan etatowy policji podlega corocznemu zwiększeniu, tak aby docelowo osiągnąć 110 709 etatów. Zatem stan etatowy policji ulegnie zwiększeniu o 7,4 tys. etatów, z czego 1,8 tys. etatów przeznaczonych jest dla Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, natomiast 5,6 tys. etatów przeznaczone zostanie na wzmocnienie pozostałych jednostek organizacyjnych policji" – poinformował wydział prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w komunikacie, który cytuje "Dziennik Gazeta Prawna".

MSWiA i policja szykują reformę

W MSWiA trwają prace legislacyjne prowadzące do zmiany aktualnie obowiązujących przepisów w procedurze kwalifikacyjnej. Na zmianie skorzystają m.in. byli funkcjonariusze policji, którzy będą mogli wrócić do służby. "Proponuje się dla nich odrębną ścieżkę postępowania kwalifikacyjnego. Wynika to z faktu, że są to kandydaci posiadający już odpowiednie doświadczenie i kompetencje, jak również kwalifikacje zawodowe" – argumentuje resort. Reforma obejmie również skrócenie procesu kwalifikacyjnego dla absolwentów szkół mundurowych: zniesienie testu wiedzy i przeniesienie testu sprawności fizycznej na poziom szkoły ponadpodstawowej.

W ramach działań prowadzących do zatrzymania doświadczonych funkcjonariuszy w policji i zachęcenia nowych kandydatów policjanci zostali objęci 20-proc. podwyżką uposażeń. Ponadto w Komendzie Głównej Policji powstała komórka organizacyjna przewidziana do realizacji zadań w obszarze doboru kadr oraz nadzorowania, monitorowania i realizowania szkolenia, a także doskonalenia zawodowego.

