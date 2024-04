Niemcy mają zabrać nielegalne odpady z Polski. "Rozpoczęto procedurę"

W Polsce znajduje się ok. 35 tys. ton odpadów, nielegalnie wywiezionych z Niemiec. Po wielu bezowocnych apelach do niemieckich władz federalnych i regionalnych o usunięcie tych odpadów, w zeszłym roku rząd Zjednoczonej Prawicy złożył skargi na Niemcy do Komisji Europejskiej oraz do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Pod koniec marca minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że jeszcze w tym roku niemiecki kraj związkowy Saksonia ma usunąć 20 tys. ton odpadów zalegających od 2015 r. w Tuplicach w województwie lubuskim, w pobliżu granicy z Niemcami. To efekt prowadzonych od trzech miesięcy rozmów ze stroną niemiecką na różnych szczeblach.

Według przedstawionego przez Niemcy harmonogramu do końca kwietnia rozstrzygnięty ma zostać przetarg na usunięcie odpadów. Rozpoczęto już procedurę udzielania zamówień na całą usługę, a Saksonia przeznaczyła na ten cel "niską siedmiocyfrową kwotę" – informuje Deutsche Welle. Cała operacja ma zakończyć się w tym roku.

Nielegalne odpady. Sąd w Niemczech orzekł na korzyść Polski

Drogę do uprzątnięcia przez Saksonię odpadów z Tuplic otworzyło rozstrzygnięcie w listopadzie ub. roku postępowania sądowego przed Sądem Administracyjnym w Chemnitz, który uznał, że spółka, odpowiedzialna za nielegalny wywóz odpadów, ma obowiązek poniesienia przewidywanych kosztów ich odbioru z Polski.



Ministerstwo Klimatu chce, aby strona niemiecka podjęła działania w sprawie usunięcia wszystkich składowisk będących przedmiotem sporu. Od tego Warszawa uzależnia wycofanie skargi do TSUE przeciwko Berlinowi.

Gdzie w Polsce zalegają niemieckie śmieci?

Według Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) odpady nielegalnie wwiezione z Niemiec znajdują się na terenie czterech polskich województw. Ich pochodzenie ustalono m.in. na podstawie dokumentów transportowych, gdzie wskazane są niemieckie firmy uczestniczące w nielegalnym eksporcie odpadów do Polski.



W październiku 2023 r. KE przyznała Polsce rację w tym sporze i zobowiązała Republikę Federalną do usunięcia śmieci, które zalegają w siedmiu miejscach: Tuplicach, Starym Jaworze, Sobolewie, Gliwicach, Sarbii, Bzowie i Babinie.

Czytaj też:

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów – najważniejsze informacje