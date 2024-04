Wybory samorządowe. Tak poszło Konfederacji w poszczególnych województwach

W wyborach do sejmików wojewódzkich Komitet Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy w skali kraju dostał 7,5 proc.

Wybory samorządowe. Tak poszło Konfederacji

Najlepszy wynik wolnościowcy, narodowcy i samorządowcy osiągnęli w województwie podlaskim, gdzie uplasowali się na czwartym miejscu. Z sondażu exit poll Ipsos wynika, że zanotowali tam 13,3 proc. poparcia. Najsłabiej poszło natomiast w województwie zachodniopomorskim. Choć jest to bastion Platformy Obywatelskiej, wynik 5 proc. i szóste miejsce to z całą pewnością rezultat poniżej oczekiwań.

Dwucyfrowy wynik Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy otrzymali również w województwach: świętokrzyskim (10,9 proc.) i podkarpackim (10,4 proc.). Wynik wyższy niż ogólnopolski formacja kierowana przez Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena dostała w lubelskim (9 proc.), warmińsko-mazurskim (8,9 proc.), śląskim i łódzkim (po 7,9 proc.), a także małopolskim (7,7 proc.).

Z kolei wynik niższy niż w skali krajowej do sejmików wojewódzkich Konfederacja uzyskała w województwach: opolskim (7,4 proc.), wielkopolskim (7,3 proc.), dolnośląskim (6,9 proc.), kujawsko-pomorskim (6,3 proc.), lubuskim (5,9 proc.), mazowieckiem (5,8 proc.) i pomorskim (5,2 proc.).

Są miejsca, gdzie kandydaci Konfederacji wchodzą do drugiej tury wyborów prezydenckich. Jeśli chodzi o Warszawę, lider ugrupowania Krzysztof Bosak zwrócił uwagę, że startowało tam dwóch kandydatów obozu i, że w stolicy ciężko było o wysoki wynik.

twittertwitter

Wyniki exit poll

Z sondażu exit poll opublikowanego w niedzielę wieczorem przez Ipsos wynika, że w wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju PiS uzyskał 33,7 proc., Koalicja Obywatelska – 31,9 proc., Trzecia Droga – 13,5 proc., Konfederacja – 7,5 proc., Lewica – 6,8 proc., a Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy – 2,7 proc. głosów. Inne, regionalne komitety wyborcze uzyskały 3,9 proc. poparcia.

Ile sejmików dla PO, ile dla PiS?

Według Ipsos Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w sześciu województwach (to o trzy mniej niż w poprzednich wyborach samorządowych). W dziesięciu wygrała Koalicja Obywatelska.

Frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 51,5 proc. To znacznie mniej niż w wyborach parlamentarnych z października 2023 r., kiedy do urn poszło prawie trzy czwarte Polaków uprawnionych do głosowania. W 2018 r. frekwencja w wyborach lokalnych wyniosła 54,9 proc.

Czytaj też:

W Olsztynie zmiana prezydenta po 15 latach. Prawdopodobnie będzie druga turaCzytaj też:

Polityczny zwrot w Rzeszowie. Kandydat PiS wchodzi do drugiej tury