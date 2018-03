Pracownicy MON wydali służbowymi kartami prawie 15 mln zł

Tabloid pisze o zapytaniach, jakie swego czasu do poszczególnych resortów skierował poseł Nowoczesnej Piotr Misiło. Dotyczyły one wydatków służbowymi kartami płatniczymi i kredytowymi. Z uzyskanych początkowo informacji wynikało, że najwięcej w ciągu 1,5 roku rządów Prawa i Sprawiedliwości wydało w ten sposób Ministerstwo Środowiska. Było to 1,3 mln zł. W sumie wydatki wszystkich ministerstw wynosiły ponad 2 mln.

Według informacji podanej przez "Super Express" dane te nie uwzględniały resortu kierowanego przez Antoniego Macierewicza. Te zaś, całkowicie zmieniły obraz rzeczywistości. "W wyniku użycia kart w 2016 r. została wydatkowana kwota 9 540 317 zł, natomiast w I półroczu 2017 r. kwota 5 258 061 zł" – pisze dziennik, który powołuje się na informację od Bartosza Kownackiego."Łącznie MON wydał więc przez 1,5 roku prawie 15 mln zł, czyli siedem razy więcej niż pozostałe ministerstwa razem!" – czytamy w "SE".