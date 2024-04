Stanowski i Mentzen ofiarami przestępców. Interwencje służb

Niedawno twórcę Kanału Zero spotkał nieprzyjemny incydent. W nocy do jego domu przyjechała policja. Funkcjonariusze musieli zweryfikować zgłoszenie, które otrzymali z numeru telefonu dziennikarza. Mężczyzna, który do nich zadzwonił, przedstawiając się jako Krzysztof Stanowski, poinformował, że poćwiartował swoją żonę i czeka na ich przyjazd. Nie było to jedyne tego typu zdarzenie, z którym w ostatnim czasie musiał się zmierzyć. W programie "Dziennikarskie zero" dziennikarz opowiedział również o zgłoszeniu pożaru w jego domu. Na miejsce przyjechały cztery wozy strażackie, a kolejne trzy były w drodze. Wspominał także o telefonie do żony z informacją, że nie żyją ich dzieci – damski głos, wymieniając ich imiona, przekazał, że zginęły w wypadku samochodowym.

Krzysztof Stanowski zapewnił, że o wszystkich niepokojących wydarzeniach poinformował odpowiednie organy, a sprawa jest w toku. Wyjaśnił, że padł ofiarą spoofingu, czyli oszustwa polegającego na podszywaniu się pod inne osoby. Założyciel Kanału Zero przypomniał jednocześnie, że z podobnym zjawiskiem zetknął się również polityk Konfederacji Sławomir Mentzen. Z jego numeru zadzwoniono m.in. do szpitala z informacją o bombie w budynku.

Stanowski i Mentzen ofiarami spoofingu. Eksperci: Wszyscy jesteśmy narażeni

Jak informuje strona rządowa, spoofing to rodzaj ataku, w którym przestępcy podszywają się pod banki, instytucje państwa, firmy lub osoby fizyczne, by wyłudzić od ofiar pieniądze, dane lub zaszkodzić im w inny sposób. Zjawisko może dotknąć każdego obywatela.

– Przykład Krzysztofa Stanowskiego pokazał, że oszuści w działaniu spoofingowym poszli o krok dalej i zaangażowali w to służby, a dziennikarz musiał zmienić numer telefonu. Warto tego typu przypadki zawsze zgłaszać do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i przede wszystkim edukować się w tym temacie, by wiedzieć jak postąpić i nie dać się zmanipulować – tłumaczy w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Nikola Bochyńska, redaktorka naczelna portalu CyberDefence24.

Jak czytamy, z technicznym aspektem samej podmiany numeru ma walczyć ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (UZNKE), która ma zacząć obowiązywać od września tego roku.

Tymczasem eksperci z zespołu CERT Polska należącego do NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) ostrzegają, że zjawisko spoofingu może dotknąć każdego, nie tylko osoby znane opinii publicznej.

– Wszelkie sytuacje, w których osoba dzwoniąca nas straszy lub naciska na podjęcie przez nas działania (zwłaszcza związanego z pieniędzmi, podawaniem danych lub instalacją jakiegoś oprogramowania) powinny wzbudzić naszą podejrzliwość. Na ten rodzaj oszustwa narażeni jesteśmy wszyscy. Dotyczą one także osób znanych, których numer łatwiej uzyskać, a dodatkowo – dzięki dostępnym w sieci informacjom – przestępcy mogą w prostszy sposób przygotować swoje działania. Nie sprawia to jednak, że takie oszustwo nie może być wycelowane w "zwykłego obywatela” – informują.

