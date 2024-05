Wulgaryzmy na antenie TV Republika. Jest postępowanie

Na początku maja, w czasie relacji na żywo z Sejmu, gdzie odbywał się protest rolników, widzowie TV Republika mogli usłyszeć wulgaryzmy, które padły z ust reportera tej stacji. Nie było go widać w kamerze i nie wiedział, że jego głos słychać na antenie. "Ale k***a no, co ja mam zrobić? Nie mam tych rzeczy, ja pier***le" – usłyszeli widzowie.

Jest postępowanie ws. wulgaryzmów w TV Republika

Jak dowiedział się serwis Wirtualne Media, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczęła postępowanie w tej sprawie. – KRRiT uruchomiła w tej sprawie czynności wyjaśniające – przekazała portalowi Teresa Brykczyńska, rzeczniczka prasowa Rady. Okazuje się, że skargę dotyczącą wulgaryzmów złożył m.in. Krzysztof Luft, członek KRRiT w latach 2010-2016.

"W trakcie programu padają na antenie ordynarne słowa wypowiadane przez pracowników stacji, co narusza art. 18 ust. 7 Ustawy o radiofonii i telewizji. Z tego samego artykułu, za niemal identyczne naruszenie przepisów ustawy, 9 kwietnia 2024 przewodniczący KRRiT ukarał stację TVN. Jedyne co różniło sytuacje to godzina emisji – w TVN około godz. 23, a w TV Republika o 16.17" – podkreślił w piśmie, nawiązując do kary dla TVN za słowa Krzysztofa Daukszewicza, które padły w trakcie programu "Szkło kontaktowe" po tym, jak dziennikarz zreflektował się, co powiedział do Piotra Jaconia.

Przekleństwo w "Panoramie" TVP2. KRRiT reaguje

Wulgaryzmy mogliśmy usłyszeć niedawno w wydaniu "Panoramy" z 12 maja, prowadzonym przez Piotra Jędrzejka. Reporter Marcin Dryszel relacjonował pożar centrum handlowego Marywilska 44. Obecny na miejscu zdarzenia mężczyzna miał jednak kłopot z płynnością wypowiedzi i w końcu, poirytowany, przeklął do kamery.

Następnego dnia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała o wszczęciu postępowania w związku z zachowaniem reportera TVP. – Dotychczas wpłynęła do KRRiT jedna skarga indywidualna. KRRiT wszczyna w tej sprawie postępowanie wyjaśniające z udziałem nadawcy – przekazała wówczas portalowi Wirtualnemedia.pl Teresa Brykczyńska, rzeczniczka prasowa KRRiT.

15 maja portal Wirtualne Media poinformował, że Telewizja Polska zawiesiła Marcina Dryszela. Nikt, poza nim, nie został w ten sposób ukarany przez stację.

