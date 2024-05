Trybunał Stanu dla Świrskiego. Ujawniono treść wniosku, liczy 11 zarzutów

Wniosek o Trybunał Stanu dla Macieja Świrskiego wpłynął do Sejmu 9 maja. Były już minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz przekazał, że zarzuty wobec szefa KRRiT "sprowadzają się do trzech kwestii podstawowych". – Pierwsza rzecz to absolutne łamanie prawa przy niewypłacaniu środków należnych mediom publicznym – powiedział Sienkiewicz. Drugi zarzut to działania Świrskiego wobec mediów prywatnych. Trzecia sprawa dotyczy "zaniechanie czynności statystycznych, do których pan Świrski jest zobowiązany".

Wniosek został już podpisany przez wystarczającą liczbę posłów, teraz ma trafić do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Według doniesień portalu RMF 24, dokument wraz z uzasadnieniem i wnioskami dowodowymi (m.in. o przesłuchanie samego Macieja Świrskiego oraz członków KRRiT) liczy 38 stron. Ujawniono treść dokumentu.

Jakie zarzuty postawiono szefowi KRRiT?

Jak podało RMF 24, 11 zarzutów dzieli się na trzy grupy. Trzy zarzuty dotyczą "nieprzekazywania, ale kierowania do depozytu sądowego należnych mediom publicznym środków z abonamentu". Dwa zarzuty mówią z kolei o żądaniu od jednostek publicznej radiofonii i telewizji informacji, do uzyskiwania których szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji rzekomo nie miał prawa, i nakładaniu kar za niespełnienie tych żądań.

Zarzuty dotyczą również "nieuzasadnionego przewlekania postępowań koncesyjnych, nakładania kar na niezależnych nadawców i ich egzekwowania przed uprawomocnieniem". Wniosek mówi też o "dyskryminowaniu prywatnych mediów i widoczną przychylność dla tych sprzyjających Zjednoczonej Prawicy".

Dwa ostatnie zarzuty dotyczą "niewykonania badań statystycznych dotyczących odbioru sygnału stacji telewizyjnych w Polsce, do czego Rada była zobowiązana", a także "wydania przeznaczonych na nie kilkunastu milionów złotych na badania komercyjne". W dokumencie napisano, że w ubiegłym roku na ten cel przeznaczono 4 951 000 zł, a na bieżący rok zaplanowano 7 358 000 zł.

