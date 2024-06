Skok gospodarczy w latach 2019-2023. Badania pokazują znaczącą zmianę

Według raportu CBRE "Ulice handlowe w Warszawie", wzrost zamożności, który obserwujemy w ostatnich latach w Polsce, sprzyja rozwojowi ulic handlowych w największych polskich miastach, a inwestorów przyciąga szczególnie stolica, gdzie na głównych ulicach pojawia się także coraz więcej lokali gastronomicznych oraz luksusowych hoteli.

– Wraz ze wzrostem zamożności powiększa się grupa potencjalnych konsumentów dóbr luksusowych. To zwraca uwagę inwestorów, którzy coraz częściej rozważają lokalizacje przy reprezentacyjnych ulicach w stolicy. Ścisłe centrum Warszawy ma wieloletnie tradycje handlowe, czego przykładami mogą być miejsca znane od lat, takie jak Domy Towarowe Centrum. Obecnie kupującymi są nie tylko mieszkańcy Warszawy, ale również pracownicy okolicznych budynków biurowych oraz turyści. Potencjał dużego ruchu wykorzystuje nie tylko handel, ale także hotele i gastronomia. Szczególnie po pandemii obserwujemy rozwój oferty kulinarnej. Wśród nowych graczy są sieciowe restauracje, ale także prywatne biznesy, w tym wiele propozycji z Ukrainy. Również nowe zachodnie koncepty gastronomiczne zaczęły wchodzić do Polski i poszukują miejsc na rozwijanie swojego biznesu przy ulicach handlowych – powiedziała associate director w dziale High Street Retail, CBRE Karolina Kunciak, cytowana w komunikacie.

Reprezentacyjnych miejsc na mapie stolicy, które przyciągają luksusowe marki, jest coraz więcej, ale dominują dwie lokalizacje. Plac Trzech Krzyży wraz z przyległymi ulicami – ul. Mysią, Mokotowską, Bracką i domem towarowym Vitkac – to obecnie jedna z dwóch najbardziej ekskluzywnych destynacji handlowych Warszawy. To tu swoje sklepy ulokowały Omega, Mont Blanc czy Rolex, a wkrótce swój pierwszy butik w Polsce otworzy włoska marka Bulgari. Drugie ważne miejsce to Plac Piłsudskiego, do którego przylegają nie tylko butiki modowe, ale także z dodatkami do wnętrz czy restauracje, podano.

Zmiany w portfelach Polaków

Według cytowanych w raporcie danych Credit Suisse, wartość majątku na osobę dorosłą w Polsce wyniosła prawie 53 tys. USD w 2022 roku, podczas gdy 10 lat wcześniej ta wartość zbliżała się do 33 tys. USD. Dodatkowo w latach 2017-2022 średni majątek Polaka wzrósł o 24,4 proc. Z kolei z danych GFK wynika, że siła nabywcza Polaków między 2019 a 2023 rokiem wzrosła o prawie 44 proc., a warszawiaków o 37 proc.

CBRE podkreślił też w raporcie, że Warszawa to jedno z najchętniej odwiedzanych polskich miast, do którego w celach wypoczynkowych w 2023 roku przyjechało 4,6 mln osób. Dodatkowo Warszawa została wyróżniona przez turystów ze 178 krajów w rankingu European Best Destinations jako najlepsza destynacja turystyczna w Europie w 2023 roku. W ub.r. stolicę odwiedzali najczęściej podróżujący z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Litwy. Znaczna część przyjezdnych pochodziła z Europy Zachodniej oraz USA, a więc z krajów o wysokiej sile nabywczej.

Wraz z rosnącą liczbą turystów oraz rozwojem biznesu w Warszawie zaczęły pojawiać się nowe marki hoteli, których do tej pory nie było w Polsce, np. Barcelo Powiśle, Raffles Europejski, Nobu Hotel, Hotel Verte by Marriott. Pięciogwiazdkowe obiekty przyciągają zamożnych klientów, którzy są potencjalnymi kupcami dóbr luksusowych. Dodatkowo takie hotele stwarzają nową powierzchnię w lokalizacjach premium dla lokali marek ekskluzywnych, podkreślono.

