PKW podała pierwsze dane. Frekwencja wyraźnie niższa niż w poprzednich wyborach

Wybory do Parlamentu Europejskiego rozpoczęły się o godz. 7 rano i potrwają do 21. Nad przebiegiem głosowania czuwa PKW. W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy wybiorą 53 europosłów spośród 1019 kandydatów. Do momentu zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

Do lokalu wyborczego należ zabrać ze sobą dokument tożsamości. Dokument umożliwi znalezienie wyborcy w spisie wyborców i dopuszczenie go do głosowania. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

Frekwencja w wyborach

W niedzielę o godzinie 13:30 Państwowa Komisja Wyborcza przekazała podczas konferencji prasowej pierwsze dane o frekwencji wyborczej. Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach wyniosła 28 674 345 osób. Wydano karty do głosowania 3 344 688 osobom, do tego uprawnionym, co przełożyło się na 11,66 proc. frekwencji.

Przypomnijmy, że pięć lat temu frekwencja na ten moment wyniosła 14,39 proc. Przewodniczący PKW podkreślił, że frekwencja w ostatnich wyborach parlamentarnych do godz. 12 wynosiła 22,59 proc., a podczas wyborów samorządowych – 16,52 proc.

Najwyższą frekwencję na godzinę 12:00 zanotował okręg wyborczy numer 4 – Warszawa I. Tam frekwencja wyniosła 13,92 proc.

Ponownie PKW zbierze się o godz. 18.30 – wówczas ma zostać podana frekwencja według stanu na godz. 17. Czwarta konferencja PKW planowana jest na godz. 22.





Wybory do Parlamentu Europejskiego. Trwa głosowanie

Żeby oddać ważny głos, trzeba wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Głos będzie uznany za nieważny, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Uprawnionych do udziału w elekcji do PE jest 28 mln 952 tys. 443 wyborców. Wybory odbywają się w 31 830 obwodach głosowania, z czego 29 735 to obwody stałe, a 1 789 – odrębne. Za granicą utworzono 299 obwodów głosowania, zaś na statkach – 7.

Listy wyborcze wystawiło łącznie 11 komitetów, z czego 7 zarejestrowało kandydatów we wszystkich 13 okręgach.

