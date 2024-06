Kaczyński: Wynik PiS w wyborach do PE to pozorna porażka

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów do europarlamentu, które odbyły się 9 czerwca.

Zwyciężyła Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 37,06 proc. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość (36,16 proc.), a trzecie Konfederacja (12,08 proc.). Dalej uplasowały się Trzecia Droga (6,91 proc.) oraz Lewica (6,3 proc.).

KO zdobyła 21 mandatów, PiS – 20, Konfederacja – 6, a Lewica i Trzecia Droga po trzy.

Frekwencja wyborcza wyniosła 40,65 proc.

Wybory do PE. Kaczyński: Porażka PiS jest pozorna

Wyniki wyborów skomentował w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ocenił, że jego partia odniosła "pozorną porażkę", bo "koalicjanci jako całość wyraźnie stracili". – My nie mamy powodów do zmartwień – stwierdził, przekonując, że "kampania była nieuczciwa".

Pytany przez dziennikarza TVP Info, czy na drugie miejsce PiS mogła wpłynąć "afera z Funduszem Sprawiedliwości", Kaczyński odparł: – Drugie, ale z niewielką bardzo różnicą. Natomiast niewątpliwie wpłynęła, chociaż nie było tam żadnej afery. To jest jedno wielkie oszustwo.

Dopytywany, czy nie będzie żadnych zmian w partii, prezes PiS oświadczył, że "zmiany w partii mogą być zawsze, ale to na pewno nie będzie miało związku z kampaniami przeciwko nam".

Tak dziś wyglądałby Sejm? Koalicja Tuska bez większości

Socjolog polityki Marcin Palade przeliczył wyniki wyborów do PE na mandaty w Sejmie. Gdyby Trzecia Droga wystartowała jako koalicja (8-proc. próg wyborczy), to nie dostałaby się do parlamentu.

PiS zdobyłoby 200 mandatów, KO – 196, Konfederacja – 51, a Lewica – 13. Koalicja PiS i Konfederacji miałaby więc większość – 251 mandatów.

Przy założeniu startu Trzeciej Drogi jako komitetu wyborczego z 5-proc. progiem wyborczym podział mandatów sejmowych na podstawie wyników wyborów europejskich wygląda następująco: PiS – 191, KO – 186, Konfederacja – 49, Trzecia Droga – 22, Lewica – 12.

Koalicja PiS oraz Konfederacji miałaby 240 mandatów.

Przedterminowe wybory w Polsce?

We Francji prezydent Emmanuel Macron ogłosił w niedzielę wieczorem rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego i przeprowadzenie nowych wyborów parlamentarnych. To pokłosie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których partia Macrona uzyskała dwa razy mniejsze poparcie niż opozycyjne ugrupowanie Marine le Pen.

Na pytanie, czy w Polsce również powinny odbyć się wcześniejsze wybory, można odpowiedzieć w naszej sondzie.

Czy możliwy jest nowy rząd w ramach tej kadencji Sejmu? Przemysław Czarnek z PiS uważa, że tak. Jego zdaniem "posłów potencjalnej koalicji propolskiej jest około 240 kilku".

Czytaj też:

Czarnek o zmianie rządu w Polsce. "Mam nadzieję na jesień tego roku"