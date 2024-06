Ks. prof. Chrostowski o Rzymie i Jerozolimie. Wesprzyj film "Grób Rybaka"

Historia odkrywania grobu św. Piotra w Rzymie wydarzyła się naprawdę. Wszystko działo się w najgorszym okresie II wojny światowej. To wtedy wysłani przez Piusa XII archeologowie odkryli starożytny cmentarz pod Bazyliką i położony w jego centrum grób Apostoła.

– Początek Kościoła miał miejsce w jerozolimskim Wieczerniku, ale możemy się domyślać, że gdyby Kościół nadal miał swoje centrum w Jerozolimie, to być może ograniczyłby się albo tylko do świata żydowskiego albo do świata żydowskiej diaspory, bądź też do wschodniego basenu Morza Śródziemnego – powiedział biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski.

– Wychodząc z Jerozolimy i kierując się w stronę Rzymu, który był stolicą ówczesnego świata starożytnego, Kościół uzyskał szanse ekspansji. To jest bardzo kluczowe. Miejsce męczeństwa Piotra i Pawła nie przekreśliło znaczenia Jerozolimy – dodał ksiądz.

"Grób Rybaka". Wesprzyj film Pawła Lisickiego

Scenariusz filmu "Grób Rybaka" oparty jest na jedynej polskiej książce opisującej badania watykańskich podziemi, napisanej na podstawie śledztwa dziennikarskiego redaktora naczelnego "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego.

Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć powstanie filmu "Grób Rybaka", mogą to zrobić wspierając zbiórkę na platformie Zrzutka.pl.

– Wielkie lewicowe media wciąż podważają istnienie i obecność grobu św. Piotra w Rzymie. Dlaczego to robią? Dlaczego nie chcą uznać tego, co odkryli archeologowie w latach 40. w Rzymie? Dlaczego nie chcą dostrzec grobu św. Piotra, który znajduje się bezpośrednio pod Bazyliką św. Piotra? Kto chce to zrozumieć, proszę by wsparł produkcję filmu "Grób Rybaka" na zrzutce – zaapelował redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

