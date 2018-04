Nie będzie "partii Macierewicza"? Były szef MON: To prowokacja

– To nie są informacje, to prowokacje. One się pokazują już od dłuższego czasu, wielokrotnie się w tej sprawie wypowiadałem bardzo jednoznacznie – mówił Macierewicz w Radiu Wnet.

Macierewicz zapewnił, że nie planuje tworzenia osobnego ugrupowania. – Nie planuję stworzenia żadnej osobnej partii politycznej. Jestem członkiem PiS i nie planuję zmian tego stanu rzeczy, ani nie mam zamiaru podejmować jakichkolwiek inicjatyw sprzecznych z ruchem niepodległościowym i obozem patriotycznym – mówił.

Zdaniem polityka autorzy plotek na jego temat doskonale zdają sobie sprawę z jego prawdziwych planów. – Podejmują te działania nie dlatego, że tak sądzą, że to ma mieć miejsce, tylko dlatego, że chcą osiągnąć jakiś konkretny skutek polityczny. Trochę jestem tym znudzony – przyznał.

Czytaj także:

"Skrajna bezczelność". Macierewicz odpowiada na spot PO ws. katastrofy smoleńskiejCzytaj także:

"Bardzo żałuję, że doszło do takiego momentu, kiedy Prezydent RP...". Macierewicz ostro o decyzji Andrzeja Dudy