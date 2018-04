Rzecznik Episkopatu: Wigilia Paschalna najważniejszą liturgią w roku. Odpowiada na nasze pytania

Jak powiedział rzecznik Episkopatu, Wielka Sobota jest dniem oczekiwania i ciszy, szczególnie wewnętrznej. „Choć w tym dniu, w przeciwieństwie do Wielkiego Piątku, nie ma nakazanego postu, to Kościół zachęca, żeby go podejmować, aż do Wigilii Paschalnej. W ciągu dnia udajemy się do kościołów, by poświęcić pokarmy, które znajdą się na świątecznych stołach. Ta piękna tradycja oznacza modlitwę o błogosławieństwo dla naszych rodzin i jedność w nich. W tym czasie adorujemy Najświętszy Sakrament, wystawiony w tradycyjnych Grobach Pańskich” – wskazał.

Rzecznik Episkopatu przypomniał, że liturgia Wigilii Paschalnej zawiera sobie liczne symbole i znaki, które mają pomagać w przeżywaniu tajemnicy zmartwychwstania. „Można powiedzieć, że to matka wszystkich liturgii, nawiązująca do pierwszych wieków chrześcijaństwa i żydowskiej Paschy. Uroczystość rozpoczyna liturgia poświęcenia ognia, od którego zapalany jest paschał, następnie wierni zapalają od niego świece. Ogień symbolizuje światło, które zmartwychwstały Jezus wnosi do naszego życia, by rozświetlać wszelkie ciemności i dawać pokój” – powiedział.

Ks. Rytel-Andrianik wskazał, że w kolejnym etapie liturgii Wigilii Paschalnej odśpiewywane jest Orędzie Wielkanocne, czyli starożytna pieśń – Exsultet. „Rozpoczynają go słowa: + Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga+, w ten sposób Kościół na całym świecie rozpoczyna świętowanie zmartwychwstania Jezusa, z którego wypływa prawdziwa radość i pokój. Następnie ma miejsce szczególna Liturgia Słowa, składająca się z dziewięciu czytań, pomiędzy którymi śpiewane są psalmy. Czytania pochodzą ze Starego i Nowego Testamentu i opisują historię zbawienia człowieka, od momentu stworzenia świata, aż do zmartwychwstania Chrystusa. Po Liturgii Słowa odnawiane są przyrzeczenia chrzcielne, następuję uroczyste wyznanie wiary, w niektórych kościołach udzielane są chrzty” – dodał.

Rzecznik Episkopatu podkreślił, że liturgie Wigilii Paschalnej odbywają się w kościołach na całym świecie wieczorem, a w niektórych parafiach są one całonocnym czuwaniem. „Prawda zmartwychwstania stanowi fundament naszej wiary i jest zachętą do życia nią na co dzień. Ze Świąt Wielkanocnych płynie przesłanie nadziei, pokoju i pocieszenie dla tych, którzy go najbardziej potrzebują. Życzę, by dla każdego był to czas radości i chrześcijańskiego optymizmu, wyrażającego się w otwartości na drugiego człowieka” – powiedział ks. Rytel-Andrianik.