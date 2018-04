Budka: Radni przekonają Ujazdowskiego do zmiany poglądów w sprawie in vitro

Bory Budka ocenił, że europoseł Kazimierz Ujazdowski jest dobrym kandydatem na prezydenta Wrocławia. Polityk podkreślił, że Platforma jest wtedy silna gdy ma dwie nogi: "liberalno-lewicową i konserwatywno-konserwatywną". – Proszę zwrócić uwagę, że przez 8 lat nie naruszyliśmy kompromisu aborcyjnego – mówił.

Dziennikarz prowadzący rozmowę dopytywał się jak, PO może popierać kandydaturę Ujazdowskiego i zaznaczył, że prezydenci miast mają dużo do powiedzenia w kwestii choćby finansowania programu in vitro. – Rada miejska podejmuje takie uchwały. Jestem przekonany, że radni PO są w stanie namówić przyszłego prezydenta do tego, by taki dobry program kontynuować – mówił.

Budka podkreślił, że nie przeszkadzają mu poglądy Ujazdowskiego.