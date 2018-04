Terlikowski o zmianach w "500+": To przekształcenie go w program socjalny

W ocenie publicysty tygodnika "Do Rzeczy" wprowadzenie limitu dochodu na osobę w programie 500+ oznaczałoby przekształcenie go z programu pronatalistycznego i prorodzinnego w program socjalny. "To bardzo zły pomysł i sygnał pokazujący, że PiS traktuje go nie jako realny projekt społeczny, ale jako budowanie swojego poparcia" – ocenił na portalu społecznościowym. Terlikowski wyraził nadzieję, że politykom prawicy wystarczy rozsądku, żeby się z tego pomysłu wycofać.

Z informacji podanej dziś przez "Super Express" wynika, że próg dochodowy na pierwsze dziecko zostanie podwyższony z 800 do 1050 zł. Według nowych zasad, z programu mogłyby korzystać rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 3 tys. zł. To jednak nie wszystkie zmiany. Jak wskazuje tabloid, rząd planuje podnieść limit wiekowy. Świadczenie przysługiwałoby nie, jak to jest obecnie do 18 roku życia, ale w przypadku dzieci kontynuujących naukę do 25 roku życia.