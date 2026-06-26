Konflikt na Bliskim Wschodzie. Izrael, Liban i USA podpisały porozumienie

Porozumienie zostało podpisane w piątek (26 czerwca) przez ambasadorów Izraela i Libanu w USA w obecności sekretarza stanu Marco Rubio.

Szczegóły dokumentu nie zostały ujawnione, jednak według strony amerykańskiej ma on stworzyć podstawy do dalszych negocjacji dotyczących sytuacji na granicy oraz trwałego zakończenia działań zbrojnych.

Rubio określił dokument jako "pierwszy krok" w kierunku pokoju i stabilizacji w regionie. Ambasador Izraela w USA Yechiel Leiter podkreślił, że porozumienie nie obejmuje Iranu ani Hezbollahu.

Z kolei przedstawiciele Libanu wskazywali, że celem rozmów jest przywrócenie pełnej suwerenności państwa libańskiego nad południową częścią kraju.

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA mediatorem w rozmowach Izraela z Libanem

Negocjacje były prowadzone od kilku dni przy mediacji administracji prezydenta USA Donalda Trumpa. W rozmowach uczestniczyli m.in. premier Izraela Benjamin Netanjahu oraz prezydent Libanu Joseph Aoun.

Agencja Reutera podaje, że jednym z kluczowych punktów rozmów pozostaje kwestia wycofania izraelskich wojsk z części południowego Libanu oraz rozbrojenia wspieranego przez Iran Hezbollahu. Rozważane mają być także tzw. "strefy pilotażowe", w których pełną kontrolę przejęłaby armia libańska.

Konflikt między Izraelem a Hezbollahem gwałtownie nasilił się w marcu tego roku po serii ataków rakietowych i nalotów związanych z szerszym napięciem regionalnym wokół Iranu. Według doniesień, w walkach zginęły tysiące osób, a ponad milion mieszkańców Libanu zostało zmuszonych do opuszczenia domów.

Mimo podpisania porozumienia sytuacja na granicy pozostaje napięta. Reuters informował, że jeszcze w czwartek (25 czerwca) izraelska armia rozrzucała ulotki w południowym Libanie, ostrzegając mieszkańców przed działaniami wojskowymi w strefie przygranicznej.

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