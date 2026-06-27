Odebranie Zełenskiemu orderu. Oto, co myślą Polacy

Najnowszy sondaż przeprowadzony przez SW Research dla Onetu pokazuje, że opinie Polaków na temat wpływu decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu są wyraźnie podzielone. Choć najwięcej respondentów dostrzega potencjalne korzyści dla wizerunku Polski, niemal równie liczne są osoby niezdecydowane oraz te, które przewidują negatywne konsekwencje takiej decyzji.

Największa grupa respondentów – 36,4 proc. – uważa, że taka decyzja wzmocniłaby pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Niewiele mniej, bo 32 proc., odpowiedziało, że trudno powiedzieć, jaki byłby jej wpływ.

Z kolei 31,6 proc. badanych jest zdania, że odebranie najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy osłabiłoby pozycję Polski w relacjach międzynarodowych.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany 24 czerwca 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 810 ankiet na ogólnopolskiej próbie dorosłych.

Zełenski odsyła order pocztą. W tle sprawa UPA

19 czerwca prezydent Karol Nawrocki poinformował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Była to reakcja na jego decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA" – Ukraińskiej Powstańczej Armii, która mordowała Polaków na Wołyniu w latach 1943-1945.

W geście solidarności z Zełenskim swoje ordery zwrócili byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.

Niedługo potem Zełenski poinformował, że order wróci do Warszawy kurierem. Przesyłka dotarła do Kancelarii Prezydenta w poniedziałek (22 czerwca), co potwierdził Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy głowy państwa.

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