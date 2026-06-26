Szczypta optymizmu

Po pierwsze, wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Turcji. Trudno było nie zauważyć, że gospodarz prezydent Recep Tayyip Erdoğan zadbał o wyjątkowo uroczystą oprawę wizyty naszej głowy państwa. To naprawdę nie jest tak, że każdego przywódcę ze świata wita kompania honorowa ubrana w stroje średniowiecznych i XVIII-wiecznych janczarów. Ale i nasz prezydent przygotował się do wizyty odpowiednio i mile zaskoczył gospodarzy, witając tureckich żołnierzy w ich ojczystym języku słowami: „Merhaba asker”!