Szczypta optymizmu

NA PIERWSZY OGIEŃ Kryzys „orderowy” nie wpłynął najlepiej na nastroje Polaków. Ale warto wskazać na trzy wydarzenia, które niespecjalnie przykuły uwagę mediów, a są jednak bardzo znaczące.
Po pierwsze, wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Turcji. Trudno było nie zauważyć, że gospodarz prezydent Recep Tayyip Erdoğan zadbał o wyjątkowo uroczystą oprawę wizyty naszej głowy państwa. To naprawdę nie jest tak, że każdego przywódcę ze świata wita kompania honorowa ubrana w stroje średniowiecznych i XVIII-wiecznych janczarów. Ale i nasz prezydent przygotował się do wizyty odpowiednio i mile zaskoczył gospodarzy, witając tureckich żołnierzy w ich ojczystym języku słowami: „Merhaba asker”!
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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