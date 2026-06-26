Sikorski o Zełenskim: Gdyby Nawrocki mnie spytał, doradziłbym coś innego

19 czerwca prezydent Karol Nawrocki poinformował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Była to reakcja na jego decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA" – Ukraińskiej Powstańczej Armii, która mordowała Polaków na Wołyniu w latach 1943-1945.

W geście solidarności z Zełenskim swoje ordery zwrócili byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.

Niedługo potem Zełenski poinformował, że order wróci do Warszawy kurierem. Przesyłka dotarła do Kancelarii Prezydenta w poniedziałek (22 czerwca), co potwierdził Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy głowy państwa.

Nawrocki pozbawił Zełenskiego Orderu Orła Białego. Sikorski wskazuje inne rozwiązanie

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski ocenił w piątek (26 czerwca), że decyzja o pozbawieniu Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia była "nieadekwatna, bo upokorzyła osobiście prezydenta Ukrainy".

– Gdyby mnie prezydent Nawrocki spytał, ja bym doradził coś innego – powiedział minister. – Wskazał, że "ekwiwalentem byłoby na przykład nazwanie lotniska w Jasionce lotniskiem ofiar UPA i wtedy byłoby kwita".

Według niego, "prezydent Nawrocki w zasadzie pozbawił się możliwości prowadzenia dialogu z prezydentem ważnego kraju, prowadzącego wojnę, Ukrainy".

Ukraina chce do UE. "Chciałbym zobaczyć, jak przekona prezydenta Polski"

Szef MSZ mówił też, że "chciałbym zobaczyć, jakich argumentów strona ukraińska użyje, aby prezydenta Polski przekonać do ratyfikacji traktatu akcesyjnego" (do Unii Europejskiej – red.).

– Bo negocjacje to raz, a na koniec jest traktat, który w kilku państwach wymaga wręcz referendum, a u nas podpisu głowy państwa – podkreślił.

Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w UE jeszcze w lutym 2022 r., kilka dnia po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji.

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