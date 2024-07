Wojciech Cejrowski: Nikt

W zeszłym tygodniu – 4 lipca – Stany Zjednoczone obchodziły swoje urodziny. Być może ostatnie. Jeżeli ktoś chciałby zniszczyć Amerykę, to czas na to i doskonałą okazję ma teraz. Nie w przyszłym roku, nie kiedyś, lecz teraz – najbliższe pięć miesięcy do wyborów i jeszcze kolejne trzy do zaprzysiężenia nowego prezydenta. I Chiny wysłały w świat sygnał, że są jak najbardziej zainteresowane, by to były ostatnie urodziny USA. Ich sygnał składał się z dwóch elementów. Był zbudowany jak znaki chińskiego pisma…