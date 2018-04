Kaczyński: Jest to marsz ostatni, kończymy, przede wszystkim dlatego, że doszliśmy do celu

Jarosław Kaczyński stwierdził, że to ostatni marsz ponieważ "doszliśmy do celu". – Niedaleko stąd odsłonięto pomnik ofiar, a pomnik Lecha Kaczyńskiego zostanie odsłonięty 10 listopada – mówił.

– Część spraw została wyjaśniona, droga do wyjaśnienia innych jest otwarta. W życiu społecznym rzadko się zdarza, by cele można było osiągnąć w 100 proc., my osiągnęliśmy tak wysoki procent tych celów, że mogę powiedzieć: zwyciężyliśmy – powiedział prezes PiS.

Kaczyński zaznaczył, że "miesięcznice trwają". – Poranna msza, wieczorna msza, będziemy składali wieńce pod pomnikami, a sądzę, że raz na rok będziemy maszerować, że w kolejne rocznice będą marsze – mówił.

Po wystąpieniu prezesa PiS ruszył sprzed Pałacu Prezydenckiego w kierunku pl. Piłsudskiego, pod pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej.