Pomnik stanął na pl. Piłsudskiego, a Obywatele RP... ogłaszają zwycięstwo

"Nie tylko zachowaliśmy naszą wolność konstytucyjną, ale także - co ważniejsze i często niedostrzegane - udało nam się osiągnąć cel.

Kaczyński zniknie z Krakowskiego Przedmieścia, swoje partyjne spektakle nienawiści będzie odgrywał gdzie indziej" – ogłosili Obywatele RP na Facebooku.

Działacze przekonują, że to nie jedyny ich sukces. Są przekonani, że to dzięki ich kontrmanifestacjom udało się zmusić PiS do zmiany ustawy o zgromadzeniach.

Obywatele RP przekonują, że dokonali tego wszystkiego pomimo bandyckich zachowań policji i niekonstytucyjnych działań rządu".