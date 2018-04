Będzie kolejna komisja śledcza? Chce tego PO

Złożenie wniosku zapowiedział poseł PO, Stanisław Gawłowski. W czwartek wieczorem Sejm ma głosować nad uchyleniem mu immunitetu, co pozwoli na jego tymczasowe aresztowanie.

– Mamy przygotowany wniosek w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania rzetelności, prawidłowości oraz legalności działań organów publicznych podejmowanych w związku z tworzeniem oraz procedowaniem ustawy z dnia 20.07.2017 Prawo wodne. Ten wniosek zostanie jeszcze na tym posiedzeniu złożony – poinformował Gawłowki.

Jak uzasadnia potrzebę powołania komisji śledczej? – Jednym z powodów jest już słynny i znany artykuł 36 ustawy Prawo wodne, bo w tym artykule nastąpiły zmiany, do których dzisiaj nikt się nie chce przyznać. Zmiany, które zostały wprowadzone pomiędzy posiedzeniem Komitetu Stałego Rady Ministrów, komisją prawniczą a Radą Ministrów. Tak naprawdę, w taki sposób, nie ma możliwości wprowadzania zmian. To są te słynne „lub czasopisma”. To generuje straty dla budżetu idące w miliony złotych, ale najgorsze jest to, że ten zapis eliminuje z możliwości udziału w przetargach firmy, który są polskimi producentami – wskazał poseł PO podczas konferencji prasowej w Sejmie.