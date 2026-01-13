W Niemczech rusza proces Polaka. Miał podpalić partnerkę

Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku w Weissenfels, w południowej części landu. Z aktu oskarżenia wynika, że podczas domowej kłótni mężczyzna miał oblać swoją 47-letnią partnerkę łatwopalną cieczą, a następnie ją podpalić. Prokuratura twierdzi, że działał z zamiarem zadania kobiecie powolnej i bolesnej śmierci.

Co mówi oskarżony Polak?

Mężczyzna od początku procesu nie przyznaje się do winy. Swoje stanowisko przedstawił za pośrednictwem obrońcy już pierwszego dnia procesu. Jak przekazał, nie oblał partnerki celowo i "ani umyślnie, ani nieumyślnie jej nie podpalił".

Polak zeznał, że rano razem z partnerką wyszli na zakupy, a następnie mieli gości. W trakcie spotkania spożywali oboje alkohol, a pod wieczór mężczyzna miał się już czuć pijany.

Po wyjściu gości para miała dalej pić. Oskarżony utrzymuje, że podczas sprzątania stołu przypadkowo oblał kobietę łatwopalną substancją, prawdopodobnie czystym alkoholem. Według jego wersji, niedługo później partnerka chciała zapalić papierosa, co doprowadziło do zapłonu.

Kobieta osierociła dzieci

Sąd poinformował, że 47-letnia kobieta trafiła do szpitala z rozległymi oparzeniami, głównie twarzy, i zmarła kilka dni później w wyniku odniesionych obrażeń.

Mężczyzna zeznał również, że pozostawał z partnerką w związku od około dziewięciu lat. Poznali się w dużym zakładzie przetwórstwa mięsnego, gdzie oboje pracowali. Kobieta miała w Polsce męża i dzieci, których regularnie odwiedzała. Według oskarżonego mąż nie wiedział o jej relacji z nim, chociaż partnerka miała deklarować chęć rozwodu.

Sprawa toczy się w Saksonii-Anhalt, a mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd zaplanował pięć dni rozpraw, które mają potrwać do 28 stycznia.

