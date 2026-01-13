Dugin przepowiada koniec świata

„W świetle obecnych wydarzeń wszystkim Rosjanom, którzy jeszcze z jakiegoś powodu się nie ochrzcili, radzę, by jak najszybciej przyjęli chrzest” – od tej rady zaczyna jeden ze swoich ostatnich wpisów na portalu społecznościowym Telegram znany rosyjski propagandysta Aleksandr Dugin. Sugeruje też, by Rosjanie zaczęli częściej chodzić do cerkwi i mocniej się zaangażowali w jej funkcjonowanie.