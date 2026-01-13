Dugin przepowiada koniec świata
  • Maciej PieczyńskiAutor:Maciej Pieczyński

Dugin przepowiada koniec świata

Aleksander Dugin
Aleksander Dugin Źródło: Wikimedia Commons
CO PISZĄ NA WSCHODZIE Jeden z najbardziej znanych propagandystów wojny z Ukrainą radzi swoim rodakom… modlić się do Boga. Bo koniec świata się zbliża.

„W świetle obecnych wydarzeń wszystkim Rosjanom, którzy jeszcze z jakiegoś powodu się nie ochrzcili, radzę, by jak najszybciej przyjęli chrzest” – od tej rady zaczyna jeden ze swoich ostatnich wpisów na portalu społecznościowym Telegram znany rosyjski propagandysta Aleksandr Dugin. Sugeruje też, by Rosjanie zaczęli częściej chodzić do cerkwi i mocniej się zaangażowali w jej funkcjonowanie.

