Finansowanie Ukrainy. Francja walczy o wpisanie specjalnej klauzuli

W grudniu w Brukseli zapadła decyzja o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu, gwarantowanego unijnym budżetem. Udziału w zaciągnięciu tego zobowiązania odmówiły Czechy, Węgry i Słowacja.

Umowa nie precyzowała jednak dokładnych mechanizmów pożyczki, które miały być wypracowane z czasem. Pomysł Francji dotyczący tego, by 90 mld euro zostało wydane na europejskim rynku. Krytycznie jednak te rozwiązania oceniają Niemcy i Holandia. Oba te państwa uważają, że Kijów powinien.

Prezydent Macron twierdzi, że europejski firmy powinny uzyskać preferencyjne warunki nawet jeżeli w konsekwencji Ukraina będzie musiała dłużej poczekać na uzbrojenie.

Większość krajów UE jednak stoi po stronie Berlina. Pomysł Macrona popierają jedynie Grecja i Cypr.

Tragiczne dane dot. Ukrainy. Raport ujawnia liczbę ofiar

Misja Obserwacyjna ONZ ds. Praw Człowieka na Ukrainie potwierdziła śmierć 2514 osób cywilnych. Kolejnych 12 142 osób zostało rannych w wyniku działań wojennych prowadzonych przez Rosję.

Tak wysoka liczba ofiar sprawia, że miniony rok zapisał się jako najbardziej tragiczny pod względem strat wśród ludności cywilnej od rozpoczęcia inwazji. Dane ONZ pokazują wyraźny trend wzrostowy w porównaniu z poprzednimi latami konfliktu. "Łączna liczba zabitych i rannych w 2025 roku była o 31 proc. wyższa niż w 2024 (2088 zabitych, 9138 rannych) oraz o 70 proc. wyższa niż w 2023 (1974 zabitych, 6651 rannych)" – wskazują autorzy raportu.

Szefowa misji HRMMU Danielle Bell nie pozostawia wątpliwości co do przyczyn pogorszenia się sytuacji ludności cywilnej. – Wzrost ten wynikał nie tylko z nasilenia działań wojennych na linii frontu, ale także z szerszego stosowania broni dalekiego zasięgu – wyjaśniła.

Czytaj też:

Putin podpisał dekret. Rosja przejęła oddziały polskiej spółkiCzytaj też:

Nie chcą człowieka Zełenskiego. Porażka byłego premiera