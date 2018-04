Na 90 dni do USA bez konieczności posiadania wizy? "Możliwe, że jeszcze w tym roku"

Deklaracja padła na spotkaniu podsumowującym kampanię "Bez wiz do USA". Aby Polska miała możliwość dołączyć do programu Visa Waiver, który daje możliwość przebywania w Stanach Zjednoczonych do 90 dni bez konieczności posiadania wizy, musi sprostać wymogowi odpowiedniej liczby wiz przyznawanych przez konsulaty USA. Liczba odmów przyznania wiz musi spaść do końca 2018 roku poniżej 3 proc.

W ostatnich latach możemy zaobserwować sukcesywny spadek liczby odmów. Uczestniczący w spotkaniu Patrick McNeil, wicekonsul Stanów Zjednoczonych, powiedział, że w 2017 roku liczba odmów wyniosła 5,9 proc, a rok wcześniej 6,37. McNeil przekazał, że również i w tym roku zanotowano już spadek liczby odmów.





W programie Visa Waiver uczestniczy obecnie 38 krajów, z czego aż 23 to kraje członkowskie Unii Europejskiej.