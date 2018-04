Pomysły gospodarcze, obietnice społeczne. Morawiecki na konwencji Zjednoczonej Prawicy

Premier podkreślił, że polska przedsiębiorczość tworzy polski kapitał i polską własność, a tego potrzebuje rząd, aby realizować swój program. – Kiedy myślimy o przedsiębiorcach chciałbym ogłosić pierwszą z tych zmian dla Polaków. Pierwszym projektem jest niższy ZUS dla małych firm, bardziej proporcjonalny – ogłosił.

"Wcześniej szadzili ci, co mieli kamień zamiast serca dla polskich przedsiębiorców"

Szef rządu zaznaczył, że Polska musi być bardziej sprawiedliwa, ale to wszystko powinno być zrobione wcześniej. – Wcześniej szadzili ci, co mieli kamień zamiast serca dla polskich przedsiębiorców. Oni mają jeden program: to anty-PiS. My też mamy jeden program - on nazywa się Polska – dodał.

Pomoc dla rolników

Mateusz Morawiecki nie zapomniał także o rolnikach. – To absolutnie kluczowy priorytet. Chcemy zdecydowanie poszerzyć działanie ustawy o detalicznym handlu rolniczym, żeby rolnicy mogli sprzedawać swoje produkty z pominięciem wielkich pośredników, aby marże były dla nich – oznajmił.

"Polska mocy kontra Polska niemoc"

Premier podkreślił, że Zjednoczona Prawica chce, aby prawo było równe dla każdego. – Polska musi być krajem równych możliwości. Dzisiaj działamy w takiej rzeczywistości: Polska mocy kontra Polska niemoc. Mamy wiele do zrobienia. Dwa zwycięstwa to wiele, ale czy to wystarczy do naprawy Polski? Nie, to za mało. Czy zwyciężymy w nadchodzących wyborach? Tak! Zwyciężymy! – zapewniał.

Będzie podatek od wielkich galerii i biurowców

Morawiecki mówił też o tym, że „Polska nie jest brzydką, starą panną bez posagu, która puka do drzwi”. Jak dodał, Polska jest piękna i coraz bardziej się z nią liczą. – Odnieśliśmy sukces w zakresie opodatkowania wielkich galerii i biurowców. Komisja Europejska zgodziła się z naszymi argumentami. Będzie opodatkowanie wielkich galerii i biurowców – mówił

– Na to wszystko są pieniądze ze względu na uszczelnienie systemu podatkowego. Rzuciliśmy rękawice wszystkim neoliberałów, którym się wydawało, że tylko w oparciu o ich notatki z lat 90. można prowadzić politykę gospodarczą. Nie. My mamy nasz model gospodarczy – mówił.

Projekt Wyprawka

Szef rządu złożył też kolejną obietnicę. – Projekt Wyprawka. Chcemy, aby każde dziecko w wieku szkolnym do ukończenia 18. roku życia otrzymywało 300 złotych jako wyprawka przed każdym rokiem szkolnym – mówił. – Po raz drugi obniżamy podatki. Obniżamy podatek CIT z 15 do 9 proc. – mówił za chwilę.

Morawiecki zapewnił, że rząd zagwarantuje 23 miliardy złotych po to, aby poprawić warunki życia seniorom, niepełnosprawnym. – Zaproponujemy minimalną emerytury dla tych kobiet, które jej nie miały, a urodziły czwórkę dzieci. Nikt nie robi więcej dla systemu emerytalnego – dodał.

Szef rządu oznajmił również, że na wszystkich budynkach administracji rządowej i budynkach państwowych będą wisieć polskie flagi.